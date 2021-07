Znan je odgovor na vprašanje mnogih Slovencev: koliko cepljenih je zbolelo

Nacionalni inštitut za javno zdravje je razkril podatek, na katerega je danes čakala vsa slovenska javnost. Že dopoldne je namrečnapovedal, da bodo odgovorili na vprašanje, koliko ljudi se je po cepljenju proti covidu 19 okužilo z virusom. Podatki, ki so bili objavljeni tudi na spletni strani Nijz, kažejo, da je bilo od 4. marca 2020 do 29.julija 2021 v Sloveniji potrjenih 258.237 primerov covida 19, od tega pa so okužbo potrdili tudi pri 842 osebah, ki so že bile zaščitene s cepljenjem.Graf prikazuje, da je bilo največ okužb po cepljenju potrjenih marca in aprila, nato pa krivulja na grafu upada, kar po Fafanglovih besedah kaže na to, da cepivo deluje.»Ker precepljenost slovenske populacije narašča s časom, je ključna informacija za pravilno interpretacijo podatkov prikazana v grafu Sedemdnevno povprečno število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev po cepilnem statusu, ki prikazuje tveganje za okužbo v populaciji, zaščiteni s cepljenjem, in ostali populaciji,« so zapisali in dodali, da status cepljeni pomeni, da je bila oseba cepljena z vsemi predpisanimi odmerki proti covidu 19 in je od zadnjega odmerka minilo več kot 14 dni. Med ostale pa štejejo vse, ki niso bili cepljeni, tiste, ki so prejeli le en odmerek cepiva, ali pa od zadnjega odmerka še ni minilo minimalno 14 dni, kolikor je potrebnih za vzpostavitev zaščite po cepljenju.Da bi bilo vse še nekoliko bolj razumljivo, je Fafangel dodal: »Ko virus intenzivno kroži v populaciji (primer april 2021), cepljenje pomembno zmanjša tveganje za okužbo (90 %).« Za zaključek je še dodal, da cepiva delujejo. »Cepiva delujejo! Cepimo se in zaključimo že enkrat s to pandemijo!«Napovedal je še, da bodo v kratkem delili tudi podatke o tem, koliko tistih, ki so se okužili po cepljenju, je moralo na zdravljenje v bolnišnico.