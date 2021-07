Mario Fafangel razkriva, koliko cepljenih mora zaradi koronavirusa v bolnišnico

V Sloveniji v zadnjih tednih kljub cepljenju beležimo povečano število okuženih s koronavirusom. Včeraj smo poročali, da se utegnemo kaj kmalu iz zelene barve, po razvrščanju države Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), premakniti v oranžno. Na srečo se to na številu hospitaliziranih ne pozna, a to nikakor ne pomeni, da se tudi ne bo. Tisti, ki bolnišnično pomoč zaradi covida potrebujejo, to iščejo z eno- ali dvotedenskim zamikom.



V Sloveniji je po zadnjih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz) cepljene 38,1 odstotka populacije. Cepljenje poteka od decembra lani, zato se mnogi sprašujejo, zakaj osem mesecev kasneje še vedno nimamo podatkov, koliko cepljenih oseb je zbolelo, koliko med njimi je bilo hospitaliziranih, to statistiko pa želijo videti tudi ločeno po posameznih cepivih (v Sloveniji uporabljamo cepiva proizvajalcev Astrazeneca, Johnson in Johnson, Moderna, Pfizer in Biontech).



Prvi epidemiolog Nijz Mario Fafangel je informacij željnim danes sporočil, da bo danes verjetno na voljo nova analitika o cepljenih in okuženih: »Za tem pa tudi analitika o hospitaliziranih cepljenih. Preliminarni podatki od marca 2021 naprej: 1–2 odstotka hospitaliziranih je cepljenih.«

