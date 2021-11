Znan je datum naslednjih državnozborskih volitev

Predsednik republike Borut Pahor se je odločil za datum rednih volitev v državni zbor, ki bodo 24. aprila 2022. Pahor se je za to odločil po posvetovanjih s poslanskimi skupinami. Akt o razpisu volitev bo podpisal februarja prihodnje leto. Volitve bodo torej manj kot teden dni po veliki noči in v začetku šolskih počitnic.

Pahor se je danes pogovarjal z vodji poslanskih skupin Desus, italijanske in madžarske narodne skupnosti in LMŠ in tako zaključil posvetovanja v Državnem zboru Republike Slovenije, kjer se je v zadnjih dneh ločeno srečal z vodji vseh poslanskih skupin.

Zakon določa, da se redne volitve razpišejo najprej 135 dni in najkasneje 75 dni pred potekom štirih let od prve seje prejšnjega državnega zbora. Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot 90 dni in ne manj kot 60 dni.

Zadnje parlamentarne volitve, ki so bile sicer predčasne, so bile 3. junija 2018.