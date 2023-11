Kaj se je zgodilo v državnem zboru? Zahtevajo forenzično preiskavo (VIDEO)

V nasprotju z načrti vlade se bodo socialni transferji v letu 2024 uskladili z inflacijo v celoti. Tako je danes na predlog opozicije in s podporo dveh koalicijskih poslancev v zakon o izvrševanju proračunov zapisal državni zbor (DZ).

A ni šlo brez zapletov, tokrat zaradi glasovanja, saj naj bi se zgodila tehnična napaka. Glasovanje o proračunskih dokumentih za prihodnji dve leti se bo nadaljevalo danes ob 12. uri.

Vlada je v iskanju finančnih sredstev za sanacijo in obnovo po avgustovskih poplavah v predlog zakona o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti zapisala, da se socialni transferji v letu 2024 ne uskladijo z inflacijo. Ko je bil predlog zakona že v postopku obravnave v DZ, je to določbo spremenila v delno uskladitev.

Amandma SDS in NSi

Kot je prejšnji teden po seji vlade povedal finančni minister Klemen Boštjančič, so se v koaliciji dogovorili o dopolnilih k predlogu zakona o izvrševanju proračuna, med drugim da se socialni transferji v letu 2024 uskladijo v višini 70 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin. S tem je soglašala tudi vlada, je dodal.

Poslanski skupini SDS in NSi sta za današnje glasovanje vložili dopolnili, da se ta člen iz zakona črta in se torej socialni transferji uskladijo z inflacijo v celoti. Da ga bo podprl, je že v torek napovedal poslanec Levice Miha Kordiš, ki je tako tudi ravnal. Za opozicijsko dopolnilo je glasovala tudi Mojca Šetinc Pašek iz poslanske skupine Svoboda, ki je pred tem dejala, da se ji zdi privarčevanih 18 milijonov evrov na ramenih najšibkejših nekaj nepojmljivega.

Glasovali proti, a sistem tega ne kaže?

DZ je tako dopolnilo izglasoval s 34 glasovi za in 28 proti, vendar je po glasovanju več poslancev Svobode trdilo, da so pritisnili tipko proti, medtem ko so v sistemu zabeleženi kot odsotni ali vzdržani.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je zato sejo večkrat prekinila, vmes so preverili glasovalne naprave, se pogovorili s tehničnimi službami in opravili posvet vodij poslanskih skupin, a napake niso zaznali. Poslanci Svobode so celi zahtevali forenzično preiskavo.

Poslanec NSi Aleksander Reberšek je dejal, da so ta dan do tega amandmaja več kot stokrat glasovali in nihče ni dejal, da glasovalna naprava ne deluje, zdaj pa se nenadoma govori o tehničnih težavah: »Koga vi farbate? Naprave delajo, ampak vi niste pritisnili gumbeka, v tem je problem. Zdaj točno razumem zakon o evidentiranju in vem, zakaj se poslanci ne štempljamo. Zato ker imajo nekateri poslanci probleme v tem hramu demokracije, da še glasovati ne znajo. Kako se bodo šele štempljali.«

Predsednica DZ se je nazadnje odločila sejo prekiniti. Nadaljevala se bo danes opoldne.