Zimske otoplitve prinašajo težave, od zgodnjega cvetenja do povečane alergijske sezone

Po slovesu od najtoplejšega leta po letu 1950 smo že v januarju 2025 priča vremensko razgibanemu mesecu, ki bi ga lahko opisali kot toplo, hladno, toplo. Kljub temperaturnim nihanjem pa januar ohranja nadpovprečno toplo podobo. Povprečne temperature kažejo, da je bil ta mesec bistveno toplejši od dolgoletnega povprečja. V Ljubljani so bile temperature od konca decembra do zadnje dekade januarja več kot 1,5 °C nad običajnimi. V Novem mestu je bil temperaturni odklon celo več kot 2,1 °C, v Celju 1,5 °C in v Murski Soboti 2 °C. Podobno je bilo tudi v severozahodnem delu Slovenije, kjer je povpre...