Zgodovinski uspeh: poglejte, kaj je uspelo slovenskim srednješolkam

Na evropski dekliški matematični olimpijadi v Gruziji, ki se je zaključila v torek, si je slovenska ekipa z eno srebrno in tremi bronastimi medaljami priborila 10. mesto med evropskimi ekipami in najboljši rezultat doslej. Sodelovalo je več kot 200 tekmovalk iz 53 držav, so zapisali na Društvu matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.

Slovenska ekipa s tremi dijakinjami Gimnazije Bežigrad in eno dijakinjo Šolskega centra Velenje je skupaj dosegla 82 točk in osvojila 10. mesto med evropskimi ekipami. Ekipno prvo mesto je osvojila ZDA, med evropskimi ekipami pa je bila najboljša Ukrajina. Skupno so tekmovalkam podelili 25 zlatih, 38 srebrnih in 52 bronastih medalj ter 28 pohval, so navedli na spletni strani društva, ki je v sodelovanju z bivšimi tekmovalkami in tekmovalci in z različnimi fakultetami tradicionalno odgovorno za celoletne priprave in izbor ekip za mednarodna tekmovanja iz matematike za srednješolke in srednješolce.

Kot so poudarili, je namen udeležbe na tej matematični olimpijadi omogočiti dekletom dodatno spodbudo za udejstvovanje na akademskem področju, kjer so bila tradicionalno zapostavljena, in na ta način doseči večjo uravnoteženost spolov tudi na običajni mednarodni matematični olimpijadi in v akademski in raziskovalni sferi nasploh.

Tekmovanje je potekalo dva dneva. Tekmovalke so vsak dan štiri ure in pol reševale tri zahtevne problemske naloge iz različnih vej matematike (teorija števil, kombinatorika, geometrija in algebra), ki jih je izmed prejetih predlogov različnih držav izbrala tekmovalna komisija.

Olimpijada bo naslednje leto v Prištini na Kosovu, lani pa so jo organizirali v Portorožu.