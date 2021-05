Zgodovinski trenutek za Slovenijo: 25 let po prvem podpisu zabrneli stroji

Začetek gradnje drugega tira. FOTO: Voranc Vogel, Delo



Minister Vrtovec: Kocka je padla

Z današnjim dogodkom bodo simbolično stekla na največjem infrastrukturnem projektu v državi, katerega vrednost je po novem ocenjena na nekaj manj kot milijardo evrov in za katerega so se prve priprave začele že pred skoraj 25 leti. FOTO: Leon Vidic, Delo

Potem ko so konec marca v Lipici podpisali pogodbo za glavna gradbena dela na drugem tiru železniške proge Divača–Koper na odseku Črni Kal–Koper, so danes na gradbišču v Dekanih pri Kopru podpisali še pogodbo za glavna dela na projektu med Divačo in Črnim Kalom, s tem pa obeležili začetek glavnih gradbenih del.Stroji na zahtevnem delu Divača–Črni Kal so glasno zabrneli, kar so gostje na slovesnosti pospremili z bučnim aplavzom. Tega pomembnega infrastrukturnega projekta, na katerega je Slovenija z nestrpnostjo čakala četrt stoletja, so z besedami, da gre za uresničitev sanj in za zgodovinski projekt, ki ne bo Teš 6, pospremili direktor Kolektorja, predsednik upravnega odbora podjetja Yapi Merkeziin minister za infrastrukturoDela bo za 403,6 milijona evrov izvedel Kolektor CPG v sodelovanju s turškima podjetjema Yapi Merkezi in Özaltin. Mugerli je izpostavil, da so v Kolektorju ponosni, da so del največjega in najzahtevnejšega infrastrukturnega projekta pri nas, ki bo imel tudi velik vpliv na gospodarstvo tudi po epidemiji, ki da bo bodočim gradbenikom pokazal, kaj vse se da, in s katerim bi Luka Koper še lahko povečala konkurenčno prednost. »Stroji so pripravljeni, ekipe so pripravljene, zdaj pa nam dovolite, da pokažemo, kaj znamo in kaj zmoremo.«Arioglu je presrečen, da sodeluje pri tako pomembnem projektu prav v Sloveniji, s čimer so se mu uresničile dolgoletne sanje. Poudaril je, da bo drugi tir pristanišču pomagal rasti in poudaril, da njihovo podjetje vedno dokonča projekt. »Naše podjetje v vseh državah, kjer deluje, spoštuje lokalne navade, lokalno prebivalstvo in pogoje. Trudimo se, da ne poškodujemo okolja, in vedno poskrbimo, da za seboj pustimo dober projekt.«Skupaj s Kolektorjem so si obljubili, da bo projekt končan brez zamud in da bo to takšen strateški projekt in partnerstvo, s katerim bi se lahko skupaj razširili tudi drugod po svetu.Po letih takšnih in drugačnih zavlačevanj, prerekanj in parcialnih interesov ter pravnih in tudi političnih zapletov je Slovenija po besedah Vrtovca končno na točki, ko ni več vrnitve. »Kocka je padla, drugi tir se od danes naprej gradi,« je dejal ob podpisu pogodbe za dela na projektu.Vrtovec je navdušeno dejal, da je bil star komaj 10 let, ko je DZ sprejel nacionalno strategijo za razvoj prometa v Sloveniji. »Končno bi lahko rekli, čakala je Evropa, Slovenija, zaledne države, ki imajo Koper za strateško luko.« Poudaril je, da si »pri tej logistični tekmi ne smemo več privoščiti zaostanka«.Minister je še dejal, da je zdaj pomembno predvsem to, da ga zgradimo v roku in znotraj finančne konstrukcije. Dela na drugem tiru morajo biti glede na časovnico končana leta 2025, leto pozneje pa naj bi bil tir predan v uporabo. »To ne bo Teš 6, denar pa bo uporabljen transparentno.«.Zakaj je pomemben drugi tir? »Drugi tir potrebujemo, da zmogljivost z zdajšnjih 90 vlakov na dan in 14 milijona ton tovora spremenimo na 231 vlakov na dan in 43,3 milijonov ton. Da zmanjšamo potovalni čas med Divačo in Koprom za najmanj 30 minut in potovalno razdaljo s 45 km na 27,1 km. Dobro povezana in delujoča prometna infrastruktura je pomembna za slovensko gospodarstvo, zato je treba vanj vlagati, da bo v prihodnosti odpornejše na krize. Z današnjim dnem smo na globalni gospodarski tekmi izenačili, verjamem, da bomo čez 10 let v veliki prednosti.«