Zgodil se je napad na našega poslanca, tudi pljunili so vanj

Po seji državnega zbora v sredo zvečer je, član NSi, zapustil hram demokracije. V bližini državnega zbora so ga obkolili, mu zaprli pot, mu grozili in pljuvali, so poročali v oddaji 24ur. »Vpili so name in me spraševali, kako sem glasoval. Moj edini odziv je bil, da "tako kot vedno, po vesti" in "vsa moja glasovanja so vidna na spletnem portalu Državnega zbora". Agresivneži so mi zaprli pot, me obkolili, grozili "boš že plačal" in pljuvali vame. Ko sem dobil pljunek v obraz, sem se ustavil, agresivneži pa so mi končno sprostili pot,« je zapisal v pismu predsedniku Državnega zbora svojo izkušnjo.To pa naj ne bi bil edini napad ta teden, podobno naj bi doživel še poslanec SNSter poslanka. »Tudi sama sem bila deležna nasilja pred vhodom v DZ. Nasilje ostro obsojam in si želim varnosti za vse,« je zapisala na Twitterju.Zaradi dogodka je Zorčič danes popoldne sklical posvet z vodji poslanskih skupin, na katerem se so po besedah Zorčiča poenotili, da je treba režim varovanja v tem delu nekoliko spremeniti in izboljšati.Iz Policijske uprave Ljubljana so za TV Slovenija sporočili, da so zaznali okoli 40 protestnikov, ki so ob odhodu ljudi iz DZ kršili javni red in mir. Proti trem je bil uveden prekrškovni postopek.