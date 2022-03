Zgodba Slovenca, ki je pomagal Ukrajinki na naši avtocesti, ganila vso Slovenijo

To dobro ve tudi Anže, ki je s svojo potezo in zapisom na facebooku ganil širno Slovenijo. V vsakdanu teh in onih težav ga je v realnost prebudila mati štirih otrok na avtocestnem postajališču.

Opazil je ukrajinsko registrsko tablico in spregovoril. Marija mu je povedala svojo zgodbo. V Harkovu je z otroki spala v prostorih podzemne železnice, dokler se ni odločila za beg. Po petih dneh so prišli do Slovenije, blizu so že cilju v Italiji, kjer živijo njeni daljni sorodniki. Ponudil ji pomoč, se z njo pogovoril, zahvalila se mu je iz vsega srca.

»Štajerska avtocesta, vsa počivališča ob njej, so polna ukrajinskih žensk in otrok te dni. Če jih vidiš, jih lepo poglej, spregovori kakšno besedo, daj jim vedet, da so ljudje, da nam je mar! Verjemite mi, to potrebujejo najbolj!« je zaključil svoj zapis, ki si ga lahko v celoti preberete TUKAJ!