Zelo vroče bo, poglejte, kje bo najhuje! Zvečer pa možnost neviht

Agencija RS za okolje (Arso) z oranžnim vremenskim opozorilom napoveduje visoke temperature predvsem na jugovzhodu države, kjer bodo dosegle 34 stopinj Celzija. Temperature bodo sicer visoke tudi v osrednji in vzhodni Sloveniji.

Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj. Sprav bo še precej jasno, popoldne se bodo od severozahoda začele pojavljati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije.

Na Primorskem bo večinoma suho. Sprva bo pihal jugozahodnik, popoldne bo zapihal severni veter, na Primorskem pa zvečer šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj.

Arso izdal opozorilo

Za jugovzhod države je Arso izdal opozorilo pred višjimi temperaturami, prebivalce zato poziva, naj se zadržujejo v senci, ob čemer jim odsvetujejo večje fizične napore. Svetuje uživanje lažje hrane in pitje zadostnih količin tekočine. Bivalne prostore naj ljudje zračijo ponoči in zjutraj, na soncu parkirana vozila pa pred začetkom vožnje dobro prezračite, so še zapisali na spletni strani.

Tudi v osrednji in vzhodni Sloveniji zaradi visokih temperatur svetujejo zadrževanje v senci in odsvetujejo fizične napore na prostem. Vročina bo v soboto popustila.

Po celotni državi so danes možni močnejši nalivi, piši vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo tudi hudourniški vodotoki, so napovedali na Arsu. Prebivalce pozivajo naj bodo pozorni na bližajoče se nevihtne oblake in naj se med nevihto nikar ne zadržujejo na izpostavljenih mestih. »Počakajte na varnem mestu, nevihta običajno ne traja dolgo,« so opozorili.