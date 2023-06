Kako zelo bo pripekalo v prihodnjih tednih? To nam je razkril meteorolog Gregorčič

Zadnji tedni nam niso postregli z ekstremno visokimi temperaturami, a ta teden je že vse drugače. Po besedah Agencije Republike Slovenije za okolje so današnje najvišje temperature po Sloveniji nekje med 28 in 33 stopinjami Celzija. Še bolj pasje vroče pa bo v prihodnjih dveh dnevih. »Najbolj vroč dan v tem tednu bo četrtek, ko bo k nam dotekal vroč in suh puščavski zrak – pričakujemo lahko najvišje dnevne temperature med 32 in 37 stopinjami C. Bo pa že v petek sledila osvežitev z nevihtami in dežjem in vročina se nato nekaj dni ne bo vrnila,« nam je zaupal meteorolog Branko Gregorčič.

Nadpovprečno visoke temperature pa lahko pričakujemo vse do konca poletja. »Napovedi za letošnje poletje (trimesečje junij, julij, avgust) za širše območje Slovenije predvidevajo nadpovprečno visoke temperature, hkrati pa vsaj normalno količino padavin. Poenostavljeno bi torej lahko rekli, da bo poletje sicer vroče, a brez izrazite suše,« je povedal omenjeni meteorolog. Lanska suša je prizadela ogromno slovenskih kmetov in zato bi bila letošnja še toliko večji udarec zanje.

Ni pričakovati, da se bo temperatura nižala

V zadnjih dveh desetletjih je bilo poleti v Sloveniji precej bolj vroče, kot je bilo včasih, in ni pričakovati preobrata v prihodnjih letih oziroma desetletjih prišlo in da bi poletne povprečne temperature pri nas začele padati. »Iz leta v leto so bila poletja vedno različna in tudi v prihodnje bodo. Nikakor pa ni pričakovati padanja temperatur, ampak se bo segrevanje ozračja z veliko gotovostjo še nadaljevalo. Kot že rečeno, pa ni nujno, da bo vsako poletje bolj vroče od minulega,« je povedal Gregorčič.