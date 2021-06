Velika želja po cepljenju: v Celju so jo uresničili vsem, sledi Krško

Četrtkovo cepljenje za nenaročene odpovedali

Odziv prebivalcev Slovenije je bil v zadnjih dneh izjemen v Celju, kjer so v okviru Zdravstvenega doma Celje organizirali cepljenje za nenaročene. Vsakdo je lahko tja prišel brez predhodne prijave, prihajali pa so iz celotne Slovenije.V sredinem popoldnevu je pred dvorano Golovec vladala prava norišnica, vrsta ljudi pa takšna, kot bi čakali za vstopnice za koncert. O tem smo že poročali, lahko si pogledate gnečo, ki jo je v video ujela naša bralka . Kot so nam povedali na ZD Celje so cepili vse, ki so čakali.Po torkovem cepljenju je ostalo sedem odmerkov cepiva Johnson & Johnson, v sredo, ko je bilo na vrsti cepljenje s Pfizerjem, pa manj kot uri pošlo vseh 280 razpoložljivih odmerkov. Zato so nadaljevali z odmerki cepiva Moderna, na voljo so imeli 770 odmerkov. Porabili so vse odmerke. Cepili so skoraj 1300 oseb, ki niso bile naročene. »Vse, ki so prišli, so danes cepili. Cepljenje nenaročenih je potekalo od 15. do skoraj 19. ure. Cepili so na devetih cepilnih mestih,« so povedali pri ZD Celje.Sporočajo še, da predvidenega četrtkovega cepljenja v Celju ne bo.Bodo pa celjskemu zgledu sledili v Krškem. Cepljenje bo potekalo v šotoru na parkirišču za Zdravstvenim domom Krško, kjer tudi sicer potekajo testiranja. Med15. in 17. uro se bodo lahko posamezniki cepili s cepivom Janssen brez predhodnega naročanja. »Za osebno identifikacijo morajo posamezniki imeti sabo slovensko kartico zdravstvenega zavarovanja ali slovensko osebno izkaznico,«dodaja v sporočilu cepilni center Zdravstvenega doma Krško,