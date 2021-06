Podoba iz Celja, kjer se drenjajo za cepljenje (VIDEO)

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

Cepljenje po Sloveniji večinoma poteka po naročilu, medtem ko v Celju organizirajo tudi cepljenje tistih, ki se niso naročili. Tako so včeraj del dneva nenaročene cepili s cepivom proizvajalca Johnson & Johnson, danes s Pfizerjevim, jutri pa bodo z Moderninim.Včeraj so bile razmere relativno mirne, danes, ko od 15. do 17. ure cepijo s cepivom Pfizerja, pa so se tja zgrnile množice. Od bralke, ki od 14.45 stoji v vrsti v upanju na svojo prvo dozo, smo izvedeli, da je velika gneča: »Kolona je nepopisno dolga, ljudje stojijo skupaj in ne upoštevajo ustrezne razdalje, mnogi med njimi so opustili tudi zaščitne maske.«​Po zadnjih podatkih naj bi bilo na voljo 280 doz Pfizerjevega cepiva, bralka, ki upa, da se ji bo uspelo cepiti, pa je potarnala, da bi se organizatorji lahko bolje organizirali. Predlagala je lističe s številkami, ki bi jih dali ljudem, da bi imeli potrditev, da bodo res na vrsti. »Če ga ne dobiš, greš pač domov.« Tako pa se vrsta vse bolj podaljšuje ...​Iz ZD Celje so nam potrdili, da je zanimanja več, kot so pričakovali. To naj bi bil rezultat tega, da so praktično vsi osrednji mediji poročali o cepljenju za nenaročene v Celju. Tisti nenaročeni, ki danes ne bodo cepljeni, bodo novo možnost dobili jutri. Med 12. in 16. uro bodo namreč cepili s cepivom Moderne.