Zelenski na Bledu pozval k popolni prekinitvi sodelovanja z Rusijo

Blejski strateški forum (BSF) je ob začetku nagovoril tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je poudaril ukrajinsko željo po vrnitvi vseh zasedenih ozemelj. Pozval je k ukinitvi možnosti bivanja v evropskih državah za ruske državljane, Rusijo pa označil za teroristično državo.

Zelenski je uvodoma dejal, da Rusija želi izbrisati ukrajinsko kulturo, ljudi in zgodovino, da ne priznava obstoja ukrajinskega naroda. »Ko se borimo proti ruski agresiji, se borimo za vso Evropo,« je dodal ukrajinski predsednik, Rusijo pa označil za teroristično državo.

Dejal je še, da Evropa ne bi smela biti varno zatočišče za ruske državljane, kot izjemo pa je omenil tiste, ki »še imajo kanček vesti ali razuma in bežijo pred represijo v lastni državi«.

Tako je Zelenski posredno in neposredno pozval EU, naj ukine vse možnosti bivanja v evropskih državah za tiste ruske državljane, ki potujejo po Evropi "s krvavimi rokami".

Na vprašanje, če se boji naveličanosti in utrujenosti zaradi vojne v Evropi in v Ukrajini, tudi v luči energetske krize in prihajajoče zime, je Zelenski v odgovor dejal, da vsa omenjena tveganja vsekakor obstajajo, saj je »Rusija dosegla določene uspehe«, predvsem na področju energetike. Vendar pa Ukrajina po njegovem vsekakor lahko doseže zmago v vojni, če bodo vsi, ki jo podpirajo, dovolj močni in enotni.

Na vprašanje o tem, do česa bi moralo priti, da bi se usedli za pogajalsko mizo z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in končali vojno na ta način, pa je ukrajinski predsednik odgovoril, da je cilj Ukrajine, da si povrne vsa zasedena ozemlja.

Kako in kdaj bi lahko do tega prišlo, ni želel napovedovati. Zelenski je ob tem ponovno pozval k vojaški pomoči Ukrajini in izrazil hvaležnost za doslej ponujeno pomoč.