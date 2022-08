Ste videli, kaj je von der Leynova sporočila na Bledu? (VIDEO)

Letošnji naslov blejskega strateškega foruma (BSF) po besedah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen v celoti povzame najpomembnejše vprašanje našega časa, to je, ali bo vladavina moči zamenjala moč pravil. Vse je po njenem odvisno od moči demokracije.

Ursula von der Leyen na Bledu. FOTO: Uroš Esih, Delo

Kot je poudarila v nagovoru ob začetku foruma, ki se ga udeležuje prvič, ruski predsednik Vladimir Putin ne sme dobiti vojne v Ukrajini, če želimo ohraniti temeljna načela, kot sta pravica do samoodločbe in nedotakljivost meja. »Ukrajina pa mora zmagati v tej vojni.« Pri tem je spomnila na sankcije, ki jih je zaradi invazije na Ukrajino proti Moskvi uvedla EU, ter finančno in vojaško pomoč Ukrajini. »Ukrajino bomo podpirali, dokler bo treba. To delamo za Ukrajino, to delamo zato, da bi ohranili evropske vrednote. Vendar pa to delamo tudi zato, da bi Rusiji in svetu pokazali, da ima kršenje mednarodno usklajenih pravil visoko ceno.«

Napovedala je strukturno reformo trga elektrike

»Cene električne energije, ki letijo v nebo, kažejo na pomanjkljivosti trenutne zasnove delovanja trga elektrike, ki je bila oblikovana v povsem drugačnih okoliščinah in za povsem drugačne namene,« je še povedala von der Leynova. »Nič več ne ustreza svojemu namenu. Zato komisija pripravlja izreden poseg na trg elektrike in njegovo strukturno reformo. Potrebujemo novi tržni model za elektriko, ki resnično deluje in bo znova vzpostavil ravnovesje.«