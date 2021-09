Zelenica pred nacionalko ne bo več javna?

Generalni direktor RTV Slovenijein župan Mestne občine Ljubljanasta na srečanju dogovorila, da bodo na MOL preučili možnosti, da bi se zemljišče pred RTV, ki je sicer v lasti občine, predalo v uporabo ali brezplačni najem RTV. Vodstvo RTV bi na njem lahko uveljavljalo svoj hišni red, navajajo na MOL. Na RTV podrobnosti pogovora še niso komentirali.Srečanje je potekalo zaradi petkovega dogajanja, ko je skupina protestnikov, ki nasprotuje trenutnim ukrepom za zajezitev širjenja novega koronavirusa, med drugim tudi cepljenju proti covidu 19, vdrla v prostore televizije. Upravna enota Ljubljana je v torek prepovedala tudi nadaljnje shode zanikovalcev obstoja novega koronavirusa pred stavbo RTV. Prepovedi niso mogli vročiti organizatorju, a so jo javno objavili, kar šteje kot vročitev.Svet delavcev RTV Slovenija je sicer v petek še pred vdorom nasprotnikov cepljenja podal prijavo proti pripadnikom gibanja Osveščeni prebivalci Slovenije, ki delujejo pod vodstvomin že več mesecev protestirajo pred stavbo Televizije Slovenija in s tem kršijo več členov zakona o javnem redu in miru.