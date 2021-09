Po napadu nasprotnikov cepljenja na RTV se je oglasil tudi Janša

FOTO: Twitter

Skupina protestnikov, ki nasprotuje ukrepom za zajezitev širjenja novega koronavirusa in cepljenju proti covidu 19, je včeraj zvečer vdrla v prostore RTV Slovenija. Pri tem jim je uspelo vdreti tudi v studio informativnega programa, zato je posredovala tudi policija. Protestniki so razdeljevali letake, v katerih zahtevajo »varne šole in fakultete brez nagobčnikov in brez pogojev PCT«. Šlo je za člane gibanja Osveščeni prebivalci Slovenije (OPS) pod vodstvom, ki sicer pred stavbo RTV tedensko protestirajo že od spomladi.Na dogodek se je odzvala tudi odgovorna urednica informativnega programa RTV Slovenijain takšno ravnanje označila kot nedopusten napad na medije, novinarstvo in demokracijo. Generalni direktor RTVSWhatmough pa je v Odmevih dejal, da gre za hud napad na medijsko hišo, ki ga vodstvo v najostrejši obliki obsoja. Oglasila se je tudi, ki pravi, da je vsak teden isto in da so kot talci v lastni hiši.Kritičen je bil tudi premierki je na twitterju poobjavil naslednje besedilo (nelektorirano): »A sedaj vidite kam pelje toleranca do triglavov ali še malo počakamo?«