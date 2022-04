Zeleni škrati navijali za male Blejčane

Športnega dogodka, mini olimpijade, se je udeležilo 212 otrok; tekmovali so v različnih disciplinah, od atletike, vlečenja vrvi, krosa, meta na koš in skoka v daljino do premagovanja poligona.

212 otrok je tekmovalo.

Navijat so prišli celo zeleni škrati iz enote na Bohinjski Beli. Vse to so za otroke pripravili animatorji Športne agencije Sporty, tekmovanje pa se je začelo s pravo slovesnostjo ob odprtju. Otroci so se že dlje pripravljali na ta dogodek, navijači so izdelovali navijaške rekvizite, nastopajoči pa zastave, ki so predstavljale njihove skupine.

Mimohod udeležencev, dvig zastave, prižig olimpijskega ognja in izrečene prisege so ustvarili pravo olimpijsko vzdušje, piko na i pa so mu dodali navijači, otroci iz najmlajših starostnih skupin. Moderator dogodka Toni Mežan, sicer bolj znan kot čarodej Toni, je poudarjal pomembnost sodelovanja in ferpleja.

Ob koncu so se prisotni strinjali, da so zmagovalci prav vsi, zato je Zajček Sporty vsakega nastopajočega in navijača obdaril s priznanjem za sodelovanje. Po sklepni slovesnosti, ko je olimpijski ogenj ugasnil, so bili vsi zelo zadovoljni. Razšli so se z obljubo, da bo olimpijski duh v njih gorel tudi v prihodnje in da bo ferplej del njihovega vsakdana.