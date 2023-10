Že navsezgodaj zjutraj na Kongresnem trgu javna molitev (FOTO)

Katoliška mladina je na Kongresnem trgu organizirala javno molitev rožnega venca. Gre za prvi tak dogodek pri nas, ki pa poteka že v približno 40 državah po svetu. Molitev se je začela ob 6.30 zjutraj, zbrani verniki pa so molili za »uspešen začetek študijskega leta, za domovino in vero slovenske mladine«.

Molitev na Kongresnem trgu. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Okoli dogodka je bilo kar nekaj polemik in razmišljanj, ali gre za provokacijo. Katoliška mladina je namreč na Kongresni trg vabila še posebej »mlade može in fante«, ki so po njihovem »prvi poklicani biti voditelji in zgled pri pričevanju vere«.

Del družbe se je tudi spraševal, ali je Kongresni trg primerni prostor za versko izražanje, saj v Sloveniji stoji nemalo cerkev in kapel za javne molitve. Po njihovem zgledu javne molitve na trgu bi namreč lahko sledili še drugi.

