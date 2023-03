Že 42. generacija preplavila Planico: 4000 otrok pozdravilo junake pod Poncami

Najboljši smučarski skakalci so se tudi letos na finalu svetovnega pokala zbrali v dolini pod Poncami. Vsak od njih v Planici zaokroži svojo uspešno zgodbo, ki jo piše že vso zimo, pri tem pa se jim pridružijo srčni navijači iz vse Slovenije: v družbi Zavarovalnice Triglav se jih je pod planiško velikanko zbralo več kot 4000 in tako spodbujalo svoje športne junake, mladi pa so se ob tem navdušili še nad aktivnim in zdravim življenjskim slogom.

108 tisoč otrok so že odpeljali pod Ponce.

Za junake zime je ob izteku skakalnice že tradicionalno kot vsako leto v četrtek navijalo več tisoč otrok, oseb s posebnimi potrebami in njihovih spremljevalcev. Mlade navijače je ob bučnih vzklikih in glasnem navijanju spremljala tudi vrhunska skakalka Nika Križnar, ki je o tem povedala: »V veselje mi je, ko vidim številne otroke, kako z navdušenjem spremljajo tekmo, in komaj čakam, da bom letos med njimi. Vem, da prisotnost mladih navijačev veliko pomeni vsem skakalcem. Ko tekmujem, sem tudi sama navdušena nad otroškimi spodbudami, saj najmlajši navijači vedno povedo točno tisto, kar mislijo. Njihovo veselje tako pritegne, da bi jih najraje objel in se jim zahvalil, ker so prišli.«

Mlade obiskovalce Planice so poleg slovenskih orlov in drugih skakalcev svetovnega kova s koncertom, ki je že tradicionalno del otroškega dneva v dolini pod Poncami, razveselili tudi priljubljeni slovenski glasbeniki Eva Boto z bandom, Nipke in Chale Salle.

Prvič že leta 1979

Nepozabni dan je Zavarovalnica Triglav letos omogočila že 42. generaciji mladih ljubiteljev tega zimskega športa. »Tudi letos bomo v Planico peljali več kot 4000 otrok, osebe s posebnimi potrebami in njihove spremljevalce. S tradicionalno akcijo že desetletja generacijam pričaramo brezskrben dan, ki mlade ljubitelje športa združuje v bučnem navijanju. Verjamemo, da šport povezuje in presega meje. Želimo si, da bi s to mislijo mladi navijači sledili zgledu najboljših smučarskih skakalcev sveta in se na zdrav ter aktiven način soočali z izzivi življenja,« je pred začetkom zaključka svetovnega pokala v smučarskih skokih povedal Tadej Čoroli, član uprave Zavarovalnice Triglav.

Nekdanji predsednik države Borut Pahor tudi tokrat ni zamudil priložnosti za druženje in nekaj dobrih fotografij.

V Planico je Zavarovalnica Triglav že leta 1979 popeljala 800 otrok, v letih 2020 in 2021 pa je doživetje vrhunskega športnega tekmovanja ljubiteljem smučarskih skokov vseh generacij omogočila prek digitalne platforme. Tako se je vse do danes število otrok in spremljevalcev, ki so Planico v živo obiskali s Triglavom, povečalo na več kot 108.000.

Pokal 7

Povezovanje mladih s športom in zdravim življenjem je tisto, kar s plemenito akcijo vsako leto znova omogočajo številnim otrokom. Letos so zgodbo nadgradili in dogajanju pod Poncami so se otroci in mladi letos pridružili tudi z izvirnimi risbami za pokal tekmovanja Planica 7.

Prejemnik pokala bo skakalec, ki bo imel v nedeljo najboljši seštevek sedmih najuspešnejših skokov na zaključku svetovnega pokala. In prav temu skakalnemu asu bo namenjen poseben pokal, izdelan s 3D-tiskom in po risbi še ne 11-letnega Žige Ščuke: mladi umetnik ga bo skakalcu na zadnji dan svetovnega pokala tudi osebno izročil.

Obisk otrok v Planici je vsako leto za vse udeležence nepozaben dan, poln aktivnosti, novih prijateljstev, zabave in prijetnega medvrstniškega druženja. Prav vsi obiskovalci prvega dne finala svetovnega pokala v smučarskih skokih pa so junakom zime pripravili najboljšo popotnico za nastope na preizkušnjah, ki jih čakajo vse do nedelje.

Naši orli so pozdravili navijače ter se jim zahvalili za podporo. FOTOGRAFIJE: Mediaspeed.net

Opremljeni z zastavami in simboli so otroci iz vse Slovenije zjutraj prešerno krenili proti dolini pod Poncami.