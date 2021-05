Že 30 let združujemo Slovence (FOTO)

Brez torte ni rojstnega dneva, razrezala sta jo odgovorni urednik Bojan Budja in njegova namestnica Olga Cvetek. Fotografije: Dejan Javornik

Tehnični urednik Tomaž Ivanuš in dnevni urednik Domen Mal prebirata jubilejno številko.

Hodili smo svojo pot. Ta pot se je izkazala za pravilno.

Če bi bile okoliščine drugačne, bi letošnjo okroglo obletnico proslavili na zabavi in skupaj z mnogimi tistimi, ki (in za to vam srčna hvala) radi prebirate naš časopis. Zaradi epidemije pa smo tretje desetletje izhajanja našega časopisa proslavili v najožjem krogu vodstva in sodelavcev naše založniške hiše Delo d. o. o. ter uredniške ekipe Slovenskih novic.»Za nami je 30 let. Lepih, uspešnih. Hodili smo svojo pot. Ta pot se je izkazala za pravilno,« je z jubilejno, 9558. številko našega časopisa v roki zbranim sporočil odgovorni urednik Slovenskih novic. »Zanimajo nas ljudje, težave, usode,« je dodal ter poudaril, da gre za časopis, ki išče tisto, kar nas Slovence združuje. »Hvala vsem, ki ste prispevali, da tukaj danes stojimo in se s ponosom veselimo,« se je zahvalil tako ekipi Slovenskih novic kot tudi svoji.Slovenskim novicam je za rojstni dan nato čestital direktor Dela. »Ko ste pred tremi desetletji začeli, pred STA in pred našim državnim praznikom, si niste verjetno niti upali zamišljati, da boste naredili največji dnevnik v Sloveniji. Od nekaj tisoč vam je naklada narasla na več deset tisoč,« nas je spomnil na zlata leta našega časopisa. »V zadnjih šestih letih, odkar smo lastniki, si ne morem predstavljati pozitivnega rezultata brez Slovenskih novic. Vsem iskrena hvala. Imate neki čar, ki ste ga prenesli v slovensko okolje,« je med drugim dejal.Dogodka so se udeležili tudi direktorjainin številni drugi vodstveni delavci družbe Delo ter seveda uredniki, novinarji, lektorji in preostali sodelavci, ki iz dneva v dan ustvarjamo naš in vaš časopis.Zbrana družba se je nato posladkala s prav posebno torto, z logotipom Slovenskih novic, ter nazdravila s posebnimi rojstnodnevnimi skodelicami z maskoto Slovenskih novic, nagajivim hudičkom. Seveda je za praznik zazvenela tudi himna Slovenskih novic Nikar ne zaupaj v govorice, ki jo prepevatainin je darilo vam ob našem prazniku. Podarjamo vam ga v upanju, da bomo četrto desetletje le lahko proslavili na veliki zabavi in skupaj z vami.