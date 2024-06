Združenje industrije pijač ogorčeno. »Vlada s tem ukrepom le zavaja javnost, dviguje cene ...«

Združenje industrije pijač vlado poziva, naj umakne predlog za zvišanje DDV na sladke pijače z 9,5 na 22 odstotkov. Meni, da vlada s tem ne bo dosegla, da bi potrošniki manj posegali po sladkih pijačah, ampak le zavaja javnost in želi povečati prihodke v proračun.

»Namesto da bi se osredotočili na ozaveščanje in izobraževanje prebivalcev o zdravi prehrani in življenjskem slogu, se je vlada odločila za ukrep, ki bo morda res dvignil cene pijač, lahko pa tudi ne,« so v današnjem sporočilu zapisali v združenju, ki deluje pri Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).

Trdijo, da po dosedanjih izkušnjah iz drugih držav, ki so se odločile za višje davke, potrošniki niso bistveno zmanjšali porabe. Izdelke priznanih blagovnih znamk so zamenjali cenejši in običajno tudi manj kakovostni izdelki, okrepil pa se je tudi sivi trg, so navedli.

Samoregulativne zaveze

Združenje »z ogorčenjem spremlja ukrepe vlade, s katerimi želi usmerjati zdravstveno in prehransko politiko preko dviga davkov samo za določene skupine živil«.

»Jasno je, da vlada s tem ukrepom le zavaja javnost, dviguje cene in želi povečati prihodke v državni proračun na račun državljanov, a cilja, da bi se kupovalo manj sladkih brezalkoholnih pijač, s tem ne bo dosegla,« meni predsednik združenja Marian Šefčovič.

Proizvajalci pijač po njegovih besedah od leta 2015 aktivno izvajajo samoregulativne zaveze odgovornosti, vključno z dodatno zavezo odgovornosti na področju znižanja vsebnosti dodanega sladkorja, s katerimi potrošnike spodbujajo k poseganju tudi po manj sladkih pijačah.

Podjetja iz sektorja brezalkoholnih pijač so se takrat zavezala, da ne bodo oglaševala brezalkoholnih sladkih pijač otrokom, mlajšim od 12 let, da se bodo odgovorno obnašala v šolah, da bodo jasno informirala potrošnike o energijski vrednosti pijač, da bodo širila ponudbo pijač z znižano energijsko vrednostjo ter da bodo spodbujala zdrav življenjski slog širše družbe in svojih zaposlenih.

Dodatna zaveza

V letu 2020 so si podjetja zadala še dodatno zavezo odgovornosti s ciljem, da bodo do leta 2025 za pet odstotkov znižala vsebnost sladkorja.

Združenje navaja tudi rezultate analize za leto 2023, ki je pokazala bistven napredek pri udejanjanju zavez odgovornosti. In sicer so podpisniki pri oglaševanju v tiskanih medijih, na spletnih straneh in v kinematografih ponovno dosegli 100-odstotno skladnost z zavezo. Na trg je bilo danih 86 novih izdelkov, tega je bilo 19 izdelkov preoblikovanih in 45 novih izdelkov izboljšane hranilne sestave.

Poleg tega je imela več kot polovica novih izdelkov energijsko vrednost pod 34 kilokalorij (kcal) na 100 mililitrov (ml). Povprečna energijska vrednost brezalkoholnih pijač je v letu 2023 znašala 29,5 kcal na 100 ml, kar je 2 kcal na 100 ml manj kot v letu 2022 in 5 kcal na 100 ml oz. 14 odstotkov manj v primerjavi z letom 2015. Povprečna vsebnost sladkorja v brezalkoholnih pijačah je v letu 2023 znašala 7,1 grama na 100 ml, kar je 11 odstotkov manj kot v izhodiščnem letu, navaja združenje.

»Skoraj desetletje transparentnega in jasnega, s podatki in analizami podprtega komuniciranja s posameznimi ministrstvi očitno nima nobene vrednosti, ko pobudo prevzame v svoje roke strateški svet za prehrano brez vsakršnega dialoga. Črno-bela interpretacija dogajanja na trgu je enostavno nedopustna,« poudarjajo v združenju.

Osnutek davčnih sprememb, ki je od 3. junija do 3. julija v javni obravnavi, predvideva, da se bo stopnja DDV na sladke in energijske pijače, pri čemer naravni sadni sokovi in vode brez dodanega sladkorja ne bi bili vključeni, zvišala z 9,5 odstotka na 22 odstotkov.