Več nemških podjetij namerava zvišati cene. Kako bo v Sloveniji? Matej Lahovnik odgovarja

V Nemčiji nekoliko več podjetij načrtuje zvišanje cen, kaže raziskava münchenskega gospodarskega inštituta Ifo. Maja je bil kazalnik cenovnih pričakovanj pri 16,2 točke, potem ko je bil aprila pri 15,2 točke. Dvige načrtujejo predvsem podjetja v predelovalnih dejavnostih in veleprodaji, so danes sporočili z inštituta.

Drugačne načrte imajo po podatkih Ifa ponudniki potrošniških storitev in v trgovini na drobno, kjer je vrednost kazalnika padla na 23,7 oz. 23,3 točke s 26,3 oz. 24,4 točke v aprilu. »To pomeni, da se bo inflacija v prihodnjih mesecih verjetno znova znižala. Avgusta bi se morala prvič po marcu 2021 znižati pod dva odstotka,« je ocenil vodja raziskav v Ifu Timo Wollmershäuser.

Inflacija in naraščajoči življenjski stroški sta glavna razloga za zaskrbljenost. Foto: Shutterstock FOTO: Shutterstock Shutterstock

Podražitve so manj verjetne predvsem v gostinstvu, kjer se je kazalnik znižal s 32,3 na 25,8 točke, v hotelirstvu (s 28,4 na 21,7 točke), v lekarnah (s 44,6 na 36,4 točke), v trgovini z gospodinjskimi aparati (s 33,8 na 29,5 točke) in z računalniki in programsko opremo (s 18,7 na 3,8 točke).

Pričakovanja glede dviga cen so se medtem zvišala v maloprodaji hrane in pijače ter v tekstilni industriji. V prvem primeru je vrednost kazalnika zrasla z 18,2 na 25,7 točke, v drugem pa s 17,5 na 23,4 točke. Podobno stanje je tudi v predelovalnih dejavnostih in veleprodaji, kjer se je kazalnik zvišal s 6,0 oz. 7,8 točke na na 7,6 oz. 11,2 točke.

Cene v gradbeništvu pa naj bi po oceni Ifa še naprej padale.

Kako bo v Sloveniji?

Za komentar o stanju v Sloveniji smo prosili našega kolumnista, ekonomista in nekdanjega politika Mateja Lahovnika.

»Inflacija pri nas se umirja in je bila maja prvič po dolgem času pod povprečjem evroobmočja tako, da bistvenega povečanja cen hrane in pijače ne pričakujem. Hrana se je namreč v zadnjem letu že precej podražila. Na cene sadja in zelenjava bodo sicer vplivale vremenske razmere. Najlepši primer so češnje, kjer bo letina zaradi deževnega maja slaba, cene pa zaradi manjše ponudbe verjetno višje.

Večji problem ostaja storitvena inflacija, saj se storitve še naprej dražijo zaradi pomanjkanja delovne sile, zato plače rastejo, kar pa se nato odraža v višji ceni storitev. Med pijačami se bodo naslednje leto precej podražile sladke pijače zaradi višje obdavčitve in živila na avtomatih, če bo vlada vztrajala na nesmiselni obvezni izdaji računov, saj bodo stroški prodaje višji zaradi prilagoditev avtomatov. Na splošno pa smo lahko zadovoljni, da se inflacija umirja, zato tudi Evropska centralna banka razmišlja, prvič v zadnjih dveh letih, da bi znižala temeljno obrestno mero, kar pa bi tudi rahlo pocenilo stanovanjske in potrošniške kredite z variabilno obrestno mero, čeprav bo znižanje obrestne mere najverjetneje le 0,25-odstotno.«