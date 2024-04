Zdravniki ogorčeni zaradi predloga ministrstva: »Kaj tako butastega že dolgo nisem slišal«, »Ti niso čisti« ...

V novem zakonu o digitalizaciji zdravstva ministrstvo predlaga tudi možnost, da ZZZS storitve izvajalcu ne plača, dokler ni evidentirana v centralnem zdravstvenem informacijskem sistemu, poroča portal Finance. Ob tem dodajajo, da so zagrožen tudi globe za nevnos podatkov.

Zakon bo, če bo sprejet, vsem zdravstvenim izvajalcem v državi naložil, da zdravstveno dokumentacijo vnašajo v centralni elektronski zdravstveni sistem (CeZIS), čemur se reče tudi nacionalni eKarton.

Zdravstveni delavec bi po tem predlogu zakona podatke in dokumentacijo moral vnesti takoj, ko nastane ali ko jo prejme, oziroma po vsaki končani delovni izmeni, pišejo Finance.

Če tega ne bi storil, se lahko do izpolnitve obveznosti vnosa zdravstvene dokumentacije zadrži plačilo zdravstvene storitve iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja ali proračuna, določa predlog zakona.

Odvzem licence in globa

Med predlogi v zakonu o digitalizaciji zdravstva je tudi dopolnitev 37. člena zakona o zdravniški službi, ki govori o trajnem ali začasnem odvzemu zdravniške licence zaradi večjih strokovnih pomanjkljivosti ali napak pri delu, navaja portal in dodaja, da bi lahko zdravniška zbornica do največ pet let odvzela licenco tudi, »če zdravnik v nasprotju z zakonom, ki ureja digitalizacijo zdravstva, ne potrdi ali vnese zdravstvenih podatkov in zdravstvene dokumentacije v CeZIS«.

Predlog zakona določa tudi globe za prekrške, in sicer od pet tisoč do 15 tisoč evrov za pravno osebo, od dva tisoč do šest tisoč za samostojnega podjetnika in osebo, ki samostojno opravlja dejavnost, od 500 do pet tisoč evrov za odgovorno osebo in od 250 do 2.500 evrov za posameznika, pišejo Finance.

Burni odzivi

Omenjeni predlog zakona je povzročil burne odzive na družbenem omrežju X med zdravniki:

• Anesteziolog Dušan Vlahović: »V bistvu nimam besed. Kaj tako butastega že dolgo nisem slišal.«

• Družinski zdravnik Rok Ravnikar: »Zakon o digitalizaciji bi moral kvečjemu zahtevati aplikacije za avtomatski vnos podatkov ob zajemu, obdelavo strukturiranih podatkov v ozadju, 'speak to text', pa AI (umetna inteligenca) aplikacije, ki bi iz razgovora z bolnikom predpripravile vsebino zapisa za e-karton, predpripravile e-napotnice in e-recepte ter ostalo dokumentacijo. Tu je ob manku kadra kar nekaj rezerve za dodaten čas zdravnika za bolnika. Ne pa kazni zdravniku za neklikanje in udarjanje po tipkovnici. Če že ne zmoremo resne digitalizacije, potem vsaj administrativni kader za klikanje in tipkanje v neuporabne programe ponudite«.

Zdravnica Bojana Štern: »Kar vsem jih poberite, saj narod je na vaši strani. Nori vsi skupaj.«

Zdravnica Alenka Žagar Slana: »Med bolnikom in zdravnikom velja zaupnost. Kako je s to 'malenkostjo'?«

Zdravnica Špela Šalomon: »Kdaj pa bodo ob licence zdravniki, ki iz malomarnosti širijo nevarne, potencialno kronične okužbe na bolnike?«

Kardiolog Samo Vesel na omrežju X: »Fino. Zdravniki bomo vnašali podatke v e-karton. Fizično. Sedeli bomo za računalnikom in klikali ter kopipejsali. Sicer bomo ob licenco. Ti res niso čisti. Da se razumemo, digitalizacija in urejena centralna baza podatkov sta ključni za boljše delovanje sistema, zelo ju pozdravljam. Vendar odgovoren ta vnašanje podatkov v centralno bazo prav gotovo ne more biti zdravnik. Oz. je lahko samo v sistemu, v katerem je skrajno podplačan.«

Zdravnica Nataša Bratina na omrežju X: »To postaja grozljivka. Delo zdravnika postaja vedno bolj administrativno in to pri vseh opozorilih, da je potrebno število admnistrativnih opravil zmanjšati – in da bi ti zaradi tega vzeli licenco? Kam smo padli!«