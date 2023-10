Zdravnica ravnala mimo pravil skupine

Epidemija koronavirusa je k sreči bolj kot ne le še slab spomin, a vsake toliko na površje pridejo kakšni stari grehi, ki naj bi si jih nekateri nakopali s kršitvijo takrat veljavnih pravil. Pri nas do statusa P (preboleli) nikoli niso mogli priti posamezniki, ki so s serološkim testom dokazali prisotnost protiteles proti virusu SARS-CoV-2. Ena od zdravnic je na podlagi tega dokaza kljub temu izdajala potrdila, a so jo prijavili Zdravniški zbornici Slovenije. Kako so se končali postopki zoper njo?

V Sloveniji so bili na vrhuncu epidemije covida številni, ki so covid nevede preboleli in niso opravili priznanih testov, pozneje pa so s samoplačniško preiskavo nivoja protiteles v krvi ugotovili, da so s covidom očitno prišli v stik. A visok nivo protiteles pri nas nikoli ni zadostoval, da bi dobili status prebolevnika.

Argumenti naleteli na gluha ušesa

Da bi se to spremenilo, si je od februarja 2021 prizadeval biokemik dr. Peter Maček, a so njegovi argumenti vedno znova naleteli na gluha ušesa pristojnih. Od njih nikoli ni dobil strokovno utemeljenih odzivov, zakaj to ni mogoče. Menil je, da bi morala biti stroka (NIJZ, strokovna svetovalna skupina, ministrstvo) sposobna in dolžna odgovoriti na njegova vprašanja, saj ne zadevajo zgolj skupine državljanov prebolevnikov, temveč tudi ostalih, še posebej, ko gre za vprašanja cepljenja in poživitvenih odmerkov.

Namesto strokovnih argumentov je vedno znova slišal izmikanja, zakaj se to ne da urediti. Medtem ko so lahko ljudje v Avstriji na ravni protiteles obnavljali status PCT in je bila 14. junija 2021 celo sprejeta uredba EU 2021/953, ki je omogočala izdajanje potrdil o preboleli bolezni tudi na podlagi protiteles, vključno s serološkim testom na protitelesa za SARS-CoV-2 ali katere koli druge znanstveno zanesljive metode, smo bili pri nas deležni zgolj izgovorov, zakaj to ni dovolj.

Neorganiziran sistem

Tako je na primer 26. oktobra 2021 zdravnica doc. dr. Mateja Logar, tedanja vodja posvetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje, povedala, da dokazovanja prebolevnosti na podlagi ravni protiteles ne bodo predlagali, »ker je pri nas sistem oziroma neorganiziranost oziroma kaos, ki je na področju določanja protiteles, tako velik, da je to v tej fazi popolnoma neizvedljivo. V tej fazi bi bilo treba najprej določiti, kdo lahko dela teste, kateri testi so ustrezni, in če bi bila stvar tako enostavna, mislim, da bi se še številne druge države v Evropi odločile za to prakso, pa se ne«.

Prof. dr. Bojana Beović, infektologinja in predsednica zdravniške zbornice, je prav tako oktobra 2021 dejala, da »žal trenutno serološki testi, torej testi na protitelesa, ne omogočajo dobre prepoznave tega, kdaj je nekdo zbolel. Ne poznamo tudi tiste mejne vrednosti, pri kateri bi lahko rekli, zdaj je ta oseba zaščitena, če bi imela koncentracijo protiteles nižjo, pa ni zaščitena.«

Infektolog prof. dr. Janez Tomažič je na vprašanje, ali danes morda že poznamo mejno vrednost, na podlagi katere lahko rečemo, da je oseba prebolela in je zaščitena ter da je verjetnost, da bo zbolela, majhna, odgovoril, da v tem primeru meja nikoli ne bo zanesljiva na način, kot je na primer zanesljiva in odlično definirana pri hepatitisu B. V primeru protiteles za covid je neka meja teh teles določena arbitrarno, pri čemer za posameznika lahko trdimo, da več ko ima protiteles, manjša je verjetnost, da bo zbolel ali bo bolezen imela hujši potek.

Zdravnico prijavili leta 2021

Kakor koli, zdravnico iz Križevcev pri Ljutomeru so leta 2021 prijavili na Zdravniško zbornico Slovenije, grozila ji je celo kazenska ovadba, saj je na osnovi dokazila o prisotnosti protiteles za 50 evrov izdajala potrdila o prebolelosti covida-19. In kako se je končalo?

»V omenjenem primeru je odbor za strokovno-medicinska vprašanja zadevo obravnaval in na podlagi seznanitve s stališčem strokovne skupine, da se v Sloveniji status prebolevnika nikoli ni pridobival na osnovi statusa protiteles, sprejel sklep, da se odbor s tem strokovnim stališčem skupine strinja. Sledila je seznanitev s sklepom, da naj se dosledno upoštevajo navodila svetovalne skupine,« so sporočili iz zbornice. Zoper zdravnico niso bili izrečeni nobeni drugi ukrepi.