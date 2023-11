Zdravko Počivalšek združil moči z Janšo, takšno funkcijo je prevzel v SDS

Nekdanji minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek se vrača v politiko. Po fiasku, ki ga je na zadnjih državnozborskih volitvah doživel s stranko Konkretno, se zdaj v politiko vrača pod okriljem največje opozicijske stranke SDS.

Iz Slovenske demokratske stranke so sporočili, da je izvršilni odbor SDS na torkovi seji sprejel sklep o imenovanju Strokovnega sveta SDS. Odbor za gospodarski razvoj in tehnologijo prevzema nekdanji minister Zdravko Počivalšek, odbor za kmetijstvo in okolje pa nekdanji minister iz kvote DeSUS Jože Podgoršek.

V sporočilu za javnost so zapisali, da je strokovni svet statutarno delovno telo SDS, ki preučuje strokovna vprašanja, akte, predloge zakonov, novel in drugih dokumentov, ki jih sprejemajo posamezna ministrstva, vlada in parlament. Strokovni svet oblikuje stališča, daje pobude, predloge in mnenja Izvršilnemu odboru in poslanski skupini SDS.

Znana imena

Dodali so še, da strokovni svet vodi predsednik SDS, v ožji sestavi pa ga sestavljajo predsedniki odborov, ki lahko glede na svoje strokovne reference prispevajo k iskanju alternativ in novih priložnosti za stranko in tudi za Slovenijo. Člani Strokovnega sveta so lahko osebe, ki po svoji strokovnosti prispevajo h kvaliteti dela SDS, članstvo v Strokovnem svetu SDS ni vezano na članstvo v SDS.

Strokovni svet sestavlja 12 odborov. Odbor za finance bo vodil Andrej Šircelj, Vinko Gorenak odbor za pravosodje, zunanje zadeve prevzema Tone Kajzer, evroposlanka Romana Tomc vodi odbor za delo, družino in socialne zadeve, Milan Zver odbor za šolstvo, znanost in šport, Vasko Simoniti odbor za kulturo, odbor za obrambo Janez Stušek, odbor za infrastrukturo in prosto Zvonko Černač, notranje zadeve in upravo Aleš Hojs, Alenka Forte pa odbor za zdravje.