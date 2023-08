Nepričakovano: poglejte, kje smo ujeli Zdravka Počivalška (FOTO)

V puljski areni se je v torek zvečer odvil prvi od dveh koncertov ameriške priljubljene zasedbe Imagine Dragons. Arena je bila razprodana, pokala je po šivih in četverica na odru je poskrbela za res neverjetno vzdušje.

Zdravko Počivalšek FOTO: P. Pa.

Med občinstvom, ki so si želeli v živo slišati njihove največje uspešnice, se je trlo Slovencev. Eden izmed teh je bil na naše presenečenje nekdanji minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Kot je bilo videti, je na koncert prišel v družbi hčerke in žene. Njegov prihod ni ostal neopažen, nekateri, ki so ga prepoznali, so ga navdušeno pozdravljali, on pa jim je z nasmeškom na obrazu odzdravil.

Zdravko Počivalšek FOTO: P. Pa.

Zdravko Počivalšek je bil dolga leta minister za gospodarstvo, bil je predsednik stranke Konkretno, a se je junija letos s tega položaja poslovil. Skupaj s podpredsednikom Alojzem Kovšco je prevzel odgovornost za slab volilni rezultat na lanskoletnih volitvah in odstopil s položaja. Za novega predsednika stranke je bil izvoljen Janez Demšar.