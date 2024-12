Zdaj je jasno, kako bo s snegom! Gregorčič nam je povedal, kaj nas čaka

Slovenski meteorolog Marko Korošec je prek Severe Weather Europe opozoril, da bo ta konec tedna Evropo zajel snežni vihar. Povedal je, da bo nastal zaradi globokega območja nizkega zračnega tlaka, ki se razvija nad severnim Atlantikom in se premika proti zahodni Evropi, prinašajoč padavine in hladen zračni tok.

Vdiral bo hladni arktični zrak, kar bo povzročilo obilne padavine, sneg in močne vetrove.

»V petek bo sistem že zajel Veliko Britanijo in Irsko, v soboto pa se bo razširil proti Belgiji, Nizozemski in Franciji, nato pa se pomaknil proti Nemčiji in Alpam,« je dejal.

Pričakujejo močne vetrove s sunki do 120 km/h, snežne padavine in nevarne razmere na cestah. Sistem bi lahko dosegel tudi sever Italije in del Slovenije, navaja.

V Sloveniji ne bo toliko snežilo, kot smo sprva napovedovali

Če je sredi tedna še kazalo, da bo v noči na nedeljo središče ciklona nad severnim Jadranom, »pa današnji izračuni napovedujejo, da bo ciklon ostal bolj ob zahodnih obalah Italije, torej nad Ligurskim in Tirenskim morjem,« je za Slovenske novice dejal Branko Gregorčič.

To pa za vreme pri nas pomeni precejšnjo spremembo vremenskega scenarija, predvsem manj padavin in tudi drugačen časovni potek teh.

»Po današnjih izračunih bomo vpliv ciklona v Sloveniji občutili šele v nedeljo popoldne, bo pa njegov vpliv na vreme pri nas vztrajal še ves ponedeljek,« pravi vremenoslovec.

Padavine bodo v nedeljo popoldne najprej zajele jug Slovenije, v noči na ponedeljek pa se bodo razširile nad večji del države. Po nižinah bo deloma deževalo, deloma snežilo.

Največ snega, lahko od 10 do 20 centimetrov, bo predvidoma zapadlo na Kočevskem, nekaj manj, od 5 do 10 centimetrov, pa ponekod na Dolenjskem, Notranjskem in Gorenjskem (predvsem v višjih legah).

Drugod bo snega zelo malo, saj se bo po nižinah mešal z dežjem.

Od nedelje sredi dneva do ponedeljka dopoldne se bo okrepila burja na Primorskem in v tem časovnem oknu na izpostavljenih mestih presegala hitrost 100 km/h.