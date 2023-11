Zastoji na primorski avtocesti: bralec posnel »grdobijo« tujih voznikov (VIDEO)

»Pred Razdrtim je strnjena kolona vozil. Ustvarili smo reševalni pas, voznika z zagrebško in švicarsko registrsko oznako pa sta šla kar mimo po sredini vseh. Še dobro, da je Gorenjec blokiral Švicarja in mu preprečil grdobijo,« nam je poslal bralec zapis in videoposnetek, ki kaže na to, da nekateri še dandanes izkoriščanje ustvarjenega reševalnega pasu za to da se prerinejo nekoliko naprej.

Za nevestne voznike, torej za tiste, ki se nepravilno razvrstijo ob zastoju na avtocesti ali hitri cesti, je kazen 200 evrov.

Poglejte si posnetek:

Zastoji na primorski avtocesti in drugod

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zaradi delovnih zapor nastali zastoji na dolenjski avtocesti pri Šmarju Sap proti Ljubljani (zamuda od 10 do 15 minut) in na primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani (zamuda od 10 do 15 minut).

Zaradi delovnih zapor so zastoji tudi na gorenjski avtocesti pred Vodicami proti Ljubljani (zamuda 10 minut), na primorski avtocesti pred Razdrtim proti Kopru (zamuda 10 minut) in na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru (zamuda 5 minut).

Na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru bosta do jutri do 20. ure zaradi del zaprta vozni in odstavni pas. Danes in jutri med 7. in 15. uro pa bo med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas.

Štajerska avtocesta bo danes od 20. ure do nedelje do 20. ure zaprta med priključkoma Celje center in Slovenske Konjice proti Mariboru.

Na štajerski avtocesti je zaradi del zaprt vozni pas med Dramljami in predorom Golo rebro v smeri Maribora.

Na dolenjski avtocesti bo do 21. ure zaprt vozni pas mimo priključka Šmarje Sap proti Ljubljani.

Na gorenjski avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Ljubljani bo do 20. ure zaprt vozni pas.

Ob vsakem zastoju upoštevajte naslednje pravilo o razvrščanju vozil: • Vedno, ko pride do ustavljanja ali zastoja prometa na avtocesti in hitri cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer, morajo vozniki med kolonama vozil takoj vzpostaviti reševalni pas, ki je dovolj širok za varno vožnjo intervencijskih vozil. • Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na skrajnem levem prometnem pasu, se morajo razvrstiti čim bolj levo, tudi čez robno črto smernega vozišča. • Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na preostalih prometnih pasovih, pa se morajo razvrstiti čim bolj desno, tudi čez robno črto smernega vozišča, kar vključuje tudi odstavni pas.

