Zasnežilo Slovenijo, preti nova nevarnost

Razmere na cestah Zimske, snežne razmere:

- Prelaz Vršič je zaprt, na cesti čez prelaz Ljubelj so obvezne verige na avstrijski strani.

- Mejna prehoda Starod in Jelšane sta zaprta za tovorni promet proti Hrvaški.



Prometni nesreči:

- Na vipavski hitri cesti je zaprt vozni pas med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtem.

- Na pomurski avtocesti med priključkom Lipovci in počivališčem Murska Sobota je proti Mariboru zaprt prehitevalni pas.



Burja v Vipavski dolini:

- Na hitri cesti med Selom in razcepom Nanos velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton, 1. stopnja.

Slovenijo je prekrila snežna odeja, ki je na zahodu države nekoliko debelejša, v višjih predelih je zapadlo okoli 30 centimetrov snega. Na Primorskem je dodatne težave povzročala burja. Sneženje bo prenehalo, delom države pa grozi nova nevarnost. Na Agenciji za okolje (Arso) so za dopoldanske ure za jug države prižgali oranžni alarm zaradi nevarnosti poledice oziroma žledu, ko bo sneg prehajal v dež.Razmere na cestah so zimske, zato se potovalni čas podaljša, dodatna previdnost pa ne bo odveč. Na cestah so posipne in plužne skupine.Danes bo pretežno oblačno. V vzhodni polovici Slovenije bodo občasno še manjše padavine, rahel sneg bo predvsem v Pomurju prehajal v rahel dež. Šibka burja bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo v notranjosti okoli 0, na Primorskem pa okoli 7 stopinj Celzija.Jutri bo na vzhodu delno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Drugje bo pretežno oblačno, predvsem v Posočju se bodo popoldne znova začele pojavljati padavine, po nižinah bo deževalo. Ob morju se bo krepil jugo. Jutranje temperature bodo od -4 do 0, na Goriškem in ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 0 do 4, na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija.V soboto bo pretežno oblačno in ponekod megleno. V vzhodni Sloveniji bo povečini suho, drugod bodo občasno padavine, ki bodo pogostejše v zahodnih krajih. Meja sneženja se bo postopno dvignila do okoli 1500 metrov. Ob morju bo pihal okrepljen jugo. V nedeljo bo oblačno in megleno. Sprva bo deževalo predvsem v zahodni polovici države, popoldne pa se bo dež razširil proti vzhodu. Tudi v nadaljevanju bo prevladovalo oblačno vreme s pogostimi padavinami. Po nižinah bo deževalo.