Zasijale so nove Delove podjetniške zvezde

Medijska hiša Delo je že osmo leto zapored v okviru projekta Delove podjetniške zvezde, tokrat z naslovom S tehnologijo in ugledom podjetja konkurenčnejši na trgu dela, podelila prestižne kipce na današnjem gala večernem dogodku na Brdu pri Kranju.

Delovi podjetniški zvezdi po izboru bralcev sta SKITTI in INTERSOCKS. Delovi podjetniški zvezdi po izboru komisije sta podjetje Duol in Kolektor Etra.

V vlogi gostitelja je udeležence uvodoma nagovoril Bojan Budja, odgovorni urednik Dela. Poudaril je, da je medijska hiša Delo od leta 2017 v okviru projekta Delove podjetniške zvezde predstavila že 88 uspešnih podjetij in jih nominirala za dobitnike prestižnega kipca

Kot je dodal, skupaj z gospodarstvom rastejo tudi podjetja po prihodkih in številu zaposlenih, zato od letos dalje pozornosti ne namenjamo samo malim in srednjim podjetjem, ampak tudi velikim. »Nominiranim osmim podjetjem je skupno, da je trajnost osnovno vodilo njihovega razvoja ter da veliko vlagajo v raziskave in razvoj, zato so zelo dobro poznana po svoji inovativnosti. So izrazito izvozno usmerjena, ponašajo pa se z vrhunskimi izdelki in storitvami. To jim prinaša dodaten ugled, s tem pa so tudi konkurenčnejši na trgu dela,« je dejal.

Pet nominirancev

Pet nominirancev v kategoriji malih in srednjih podjetij, ki smo jih izbrali na podlagi podatkov strokovnega partnerja projekta, Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), je leta 2023 skupaj ustvarilo dobrih 90 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje in dobrih 13 milijonov evrov čistega dobička. Najvišja dodana vrednost je znašala skoraj 157 tisoč evrov. V kategoriji velikih podjetij pa so trije nominiranci leta 2023 skupaj ustvarili dobrih 467 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje in dobrih 51 milijonov evrov čistega dobička. Najvišja dodana vrednost je znašala skoraj 127 tisoč evrov.

V kategoriji malih in srednjih podjetij (MSP) je pet nominirancev: Duol, Hyla, Mizarstvo Jezeršek, Skitti in UNI&FORMA, tri podjetja pa so nominirana v kategoriji velikih podjetij (Danfoss Trata, Intersocks in Kolektor Etra).

Slavnostni govornik, podpredsednik vlade in minister za finance Klemen Boštjančič je izrazil zadovoljstvo nad nagradami in na ta način izpostavljanjem uspešnih podjetniških zgodb, o katerih premalokrat slišimo.