Zaradi porasta števila covidnih bolnikov v tej bolnišnici prepovedali obiske

Zaradi porasta števila covidnih bolnikov so v bolnišnici Murska Sobota primorani prepovedati obiske na vseh oddelkih bolnišnice razen na otroškem in ginekološko-porodniškem, kjer so obiski omejeni na eno zdravo osebo na dan.

Obiski so prepovedani do 19. oktobra.

V pietetnih primerih so dovoljeni na osnovi dogovora z lečečim zdravnikom.

V bolnišnici svetujejo tudi uporabo zaščitne maske.

Kako je v drugih slovenskih bolnišnicah?

Vse kaže, da je soboška bolnišnica tudi edina, ki je trenutno omejila obiske.

Iz mariborske bolnišnice so nam sporočili, da v tem trenutku »še ne razmišljajo o omejitvi ali celo prepovedi obiskov«, prav tako obiskov ne omejujejo v naši največji bolnišnici UKC Ljubljana. »Občasne posamezne izbruhe omejujemo lokalno,« pojasnjujejo.