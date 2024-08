Zaradi pogreba z vojaškimi častmi Janša skočil v zrak

Kot smo že poročali, bodo slovenskega ekonomista in in zadnjega predsednika izvršnega sveta Socialistične republike Slovenije, Dušana Šinigoja, pokopali z vojaškimi častmi. Tako je namreč sklenila vlada. Kot so ob tem še sporočili iz protokola, bo pogreb organiziran v skladu s Pravili službe v Slovenski vojski. Pogreb Šinigoja bo v petek popoldne v Novi Gorici.

Janša ogorčen: In potem čudenje, ker red razpada

Ta vladna odločitev je zmotila šefa opozicije. Predsednik SDS Janez Janša je tako na omrežju X sporočil: »Z častmi Slovenske vojske, katere nastanek je hotel preprečiti, saj je njegov IS pomagal JLA pri razoroževanju slovenske TO? Da o dobrobiti bankrota slov. bank ne govorimo. Ponovno norčevanje vlade iz osamosvojitve in dostojanstva ljudi. In potem čudenje, ker red razpada.«