Zadnjega predsednika izvršnega sveta Socialistične republike Slovenije bodo pokopali z vojaškimi častmi

Slovenskega ekonomista in politika, zadnjega predsednika izvršnega sveta Socialistične republike Slovenije, Dušana Šinigoja, bodo pokopali z vojaškimi častmi, je sklenila vlada. Predlog za pogreb z vojaškimi častmi je podal Marja Šiftar skupaj z drugimi pobudniki, člani izvršnega sveta med letoma 1984 in 1990, izhaja iz sporočila po seji vlade.

Dušan Šinigoj je v 91. letu starosti umrl v nedeljo zvečer. Nekdanji ekonomist se je rodil leta 1933 v Dornberku pri Novi Gorici. Diplomiral je na ekonomski fakulteti v Ljubljani, leta 1969 je postal sekretar komiteja občinske konference Zveze komunistov Slovenije (ZKS) v Novi Gorici, nekaj let za tem je začel delati v Ljubljani kot član izvršnega odbora republiške konference SZDL. Že pred izvolitvijo na čelo izvršnega sveta skupščine je bil član več odborov in komisij, med drugim je bil predsednik republiške komisije za odnose z verskimi skupnostmi.

Šinigoj je bil predsednik izvršnega sveta Socialistične republike Slovenije med letoma 1984 in 1990. »Kot predsednik IS SRS in pri opravljanju številnih drugih odgovornih funkcij v političnem in javnem življenju je prispeval neizbrisen pečat k dobrobiti Slovenije. Pod njegovim vodstvom je IS SRS v okviru svojih pristojnosti aktivno soustvarjal temelje za demokratični in miren prehod v novo poglavje slovenske zgodovine, za osamosvajanje in osamosvojitev Slovenije,« izhaja iz sporočila po seji vlade.

Pogreb v petek popoldne v Novi Gorici

Kot so ob tem še sporočili iz protokola, bo pogreb organiziran v skladu s Pravili službe v Slovenski vojski. Slednja namreč med drugim opredeljujejo pokop z vojaškimi častmi.

Pogreb Dušana Šinigoja bo v petek popoldne v Novi Gorici.