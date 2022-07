Zaposlovanje več tisoč Filipincev v Sloveniji: kako blizu je dogovor?

Skoraj tri leta je minilo od vesti, ki je presenetila celo ministrstvo za delo in zunanje ministrstvo, saj o obisku nista bili seznanjeni, da se je slovensko vladna-gospodarska delegacija pod vodstvom takratnega državnega sekretarja Aleša Cantaruttija udeležila poslovnega srečanja na filipinski zbornici za trgovino in industrijo. Vprašanje, kdaj bi izvedeli za namero Slovenije, da si želi s Filipinov uvažati delavce, če takrat filipinske mediji ne bi povzeli izjavo filipinskega državnega sekretarja za delo Silvestra Bella, ki je povedal, da je slovenska delegacija in izrazila interes za možnost zaposlovanja od 2000 do 5000 kvalificiranih in polkvalificiranih filipinskih delavcev v Sloveniji.

Kot je oktobra 2019 še razkril filipinskim medijem, naj bi v Sloveniji filipinskim delavcem ponujali možnost zaposlitve za zdravstvene delavce, medicinske sestre, inženirje, voznike tovornjakov, upravljavce težkih strojev in opreme, gospodinjske storitve in druge panoge.

Bello je še takrat naznanil, da morata državi najprej podpisati dvostranski sporazum. Že v prejšnji vladi Janeza Janše so tako pozivali k podpisu dvostranskega sporazuma s filipinsko upravo za zaposlovanje tujcev, a jim tega ni uspelo izvesti. Kako kaže v novi vladi Roberta Goloba?

Šimonka: Imamo dobre možnosti na Filipinih

Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Tibor Šimonka je na nedavni bančni konferenci, ki ga je organiziralo Združenje bank Slovenije pozval k iskanju novih bazenov delovne sile. »Balkan za nas sploh ni več bazen, tu je že pomanjkanje kadrov. Mi moramo zdaj – in to je tudi eden od ukrepov, ki bi jih morala država hitro sprejeti – skleniti sporazume s tretjimi državami. Trenutno imamo dobre možnosti na Filipinih,« je dejal Šimonka.

Delovne sile primanjkuje predvsem v gostinstvu, turizmu, predelovalni industriji in gradbeništvu. Kot so nam pojasnili z GZS na problematiko pomanjkanja kadrov opozarjajo že vrsto let. Pripravili so tudi predloge ukrepov. »Med temi so razširitev deficitarnih poklicev, uvedba posebnega pospešenega postopka za zaposlovanje kadrov z visoko dodano vrednostjo iz tujine v specifičnih dejavnostih ali podjetjih, ukrepi za zadržanje usposobljenega kadra v Sloveniji in vračanje naših strokovnjakov nazaj v Slovenijo, novi dvostranski sporazumi z državami, ki ponujajo ustrezne poklicne profile, med njimi so Filipini.«

V katerih poklicih bi lahko zaposlovali Filipince?

Oktobra 2019 je vladno-gospodarska delegacija obiskala Filipine, oktobra lani pa je na področju zaposlovanja Filipincev potekali tudi virtualno srečanje s predstavniki zaposlitvenih agencij iz Filipinov, namenjeno delodajalcem iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Češke in Poljske. »Slovenija je bila bolj opazovalka dobrih praks preostalih držav CEE, ki so lokalno s svojimi veleposlaništvi ali agencijami za investicije in trgovino lokalno že prisotne na Filipinih. Na srečanju so poudarili pomen filipinskih delavcev predvsem na področju zdravstva in nege, pa tudi v turizmu. Zanimivi poklici so tudi orodjarji, varilci, strugarji, vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, pa tudi mizarji in negovalno osebje.«

Zaposlovanje Filipincev mogoče, a izjemno zahtevno, zato poziv k meddržavnemu sporazumu

V GZS poudarjajo, da je za filipinske delavce, ki bi jih slovenska vlada želela zaposliti ureditev vizumov in ostalih dovoljenj za delo v Sloveniji »časovno in finančni izjemno zahtevno«, predvsem zato, ker Slovenija Filipine konzularno pokriva nerezidenčno z Veleposlaništva RS v Tokiu, to pa, tako GZS, Slovenijo postavlja v nekonkurenčni položaj v primerjavi z drugimi državami v regiji.

Šimonka vlado zato poziva, naj čim hitreje sprosti postopke za zaposlovanje tujcev iz Filipinov. »Vlada naj čim prej podpiše meddržavni sporazum s Philippine Overseas Employment Administration in vzpostavi delovanje slovenskih mesečnih konzularnih dni v Manili ter tako omogoči pridobivanje kvalificiranih filipinskih delavcev tudi za slovenska podjetja,« so poudarili na GZS.

So na ministrstvu za delo podpisu sporazuma med Filipini in Slovenijo naklonjeni?

Na ministrstvu pravijo, da so s problematiko pomanjkanja ustreznega kadra na področju turizma, gostinstva, gradbeništva seznanjeni in poudarjajo, da se lahko delavci migranti, tudi iz Azije, zaposlujejo že sedaj, kar določa Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, a kot kaže, k podpisu sporazuma med državama za enostavnejše zaposlovanje Filipincev niso najbolj naklonjeni. Poudarjajo, da je ena od možnosti zaposlovanja državljanov tretjih držav tudi mednarodni sporazum, ki sicer olajša zaposlovanje, a da ZRSZ in ministrstvo za delo (MDDSZ) pristojna tudi za »zaščito tujih delavcev« in »za stabilno delovanje trga dela, katerih primarni vir delovne sile predstavljajo domači oziroma z njimi izenačeni delavci.

Na ministrstvu poudarjajo, da imajo prednost pri zaposlovanju najprej državljani EU, EGPI in Švice, nato brezposelne osebe na EU notranjem trgu (sistem Eures) in šele tretji vir delovne sile predstavljajo državljani tretjih držav. » Če upoštevamo, da je bilo maja (podatki Eurostat) na ravni EU več kot 13 milijonov brezposelnih oseb, v evroobmočju pa okoli 11 milijonov, obstaja možnost angažiranja tudi te brezposelne delovne sile. Upoštevati bi bilo treba predvsem razloge za odsotnost želje po zaposlitvi pri slovenskih delodajalcih.« Strinjajo se, da se dvostransko države lahko dogovorijo drugače, »vendar ne na račun krnitve pravic delavcev migrantov oziroma zagotovljene delovnopravne zaščite pred zlorabami s strani slabih delodajalcev«. Poudarjajo, da je problematiko pomanjkanja delovne sile treba reševati ne le z novimi sporazume, temveč tudi z vidika države, da bi »slovenski delodajalci morali postavljati bolj privlačne pogoje dela, ki bodo zanimivi tudi za širšo populacijo brezposelnih oseb na ravni EU, ne samo v tretjih državah (višje plačilo za opravljeno delo, lažje usklajevanje dela z družinskim življenjem, druge ugodnosti iz delovnega razmerja)«.

S pobudo za sklenitev sporazuma o zaposlovanju s Filipini so na ministrstvu seznanjeni in jo bodo proučili »z vidika svojih pristojnosti in upoštevanju vseh okoliščin«.