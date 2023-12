Zaposleni na ministrstvu kar med službo še zasebno predaval in kako sta se v zgodbi znašla SDS in Janez Janša

Včasih je slišati komentarje, kako nekateri v javni upravi ne delajo nič ali pa manj kot v zasebnem sektorju. Da imajo dovolj časa tudi za druge stvari, govori tudi zgodba, ki smo jo slišali na ljubljanskem delovnem in socialnem sodišču.

Nekoč zaposleni na ministrstvu za javno upravo (MJU), Andrej Benkovič, toži nekdanjega delodajalca, državo. Prejel je izredno odpoved delovnega razmerja, saj je kar med službenim časom še zasebno predaval na GZS CPU. To pomeni, da je bil v istem času plačan za delo na ministrstvu za javno upravo, hkrati pa je prejemal še honorar za predavanja.

Zaplet na sodišču

Zgodba se je odvijala leta 2021 oziroma 2022, eno glavnih vlog pa je imel tudi tedanji minister za javno upravo Boštjan Koritnik.

Kot priča je bil vabljen na sodišče, a se je zapletlo, saj mu je sodišče vabilo pošiljalo na naslov, kjer ne živi več. Grozila mu je prisilna privedba, a ga je na koncu vabilo le doseglo. Na sodišče je nekdanji minister, pravnik in ljubljanski podžupan, prikrancljal z berglami, saj si je med igranjem košarke poškodoval koleno. Pred senatom je tako pričal sede in ne stoje za govornico, kot je to običajno.

Boštjan Koritnik je na sodišče prišel z berglami. FOTO: A. L.

Koritnik je sodišču iz prve roke izpovedal, kako se je zadeva po njegovem spominu odvila. Kot ministra so ga takrat obvestili, da je Benkovič med službenim časom zasebno izvajal predavanja, odsotnosti pa da ni prijavil. Sporna naj bi bila vsaj dva datuma.

Sodelavci so to skušali preveriti pri organizaciji, a še preden je od tam prispel odgovor, je priromalo Benkovičevo pojasnilo, da zaradi tehničnih težav za omenjene datume ni mogel vnesti dopusta, pa čeprav se je to zgodilo že pred časom (da bi bile tehnične težave, se ni pritožil nihče drug od sodelavcev).

Kar je sledilo, pa je pokazalo, da pri tej celotni zadevi nekaj smrdi: organizator predavanj je odgovoril, da je Benkovič predaval zunaj delovnega časa, saj da so bili urniki zamenjani in tisti prejšnji niso držali, temu pa je sledilo še sporočilo uslužbenca, češ da se je zmotil in da dopusta za tiste datume pravzaprav ne potrebuje.

Uhajanje informacij in izredna odpoved

»Bilo nam je sumljivo,« je dejal Koritnik, ki je zato zahteval, da se spiše kazenska ovadba zaradi ponarejanja evidence. »Kot minister moraš paziti na vsako malenkost, in naj organi pregona opravijo svoje.«

Sledila je še ena zanimivost: še preden je bila kazenska ovadba vložena, so od organizatorja prejeli pisno pojasnilo, da so se zmotili in da je predavanja izvajal med službenim časom. To je pokazalo tudi, da informacije z MJU uhajajo.

Ko so ga sodelavci seznanili z vsemi dejstvi, je Koritnik zahteval, tako je dejal, naj naredijo, kar je treba in kar je zakonito: »Da bo zadeva waterproof (vodotesna), ker sem pravnik in si ne želim nakopati sramote.«

Na koncu je bila sprejeta odločitev, da se zaposlenemu izda izredna odpoved delovnega razmerja. Zakaj so se odločili ravno za to in ne za kakšen drug ukrep? Koritnik je to preložil na sodelavce, ki pokrivajo to področje, in dodal, da gre očitno za bistveno kršitev: »To ni delal brezplačno, ampak je za to prejel honorar.«

Pritožbe čez Benkoviča

Pred senatom sodišča je še dejal, da je bilo zoper Benkoviča že pred tem nekaj pritožb o njegovem vedenju v službi in odnosi s sodelavci. »Zaupanja v gospoda nisem imel in ga tudi v bodoče ne bi imel.« Na vprašanje, ali je kdo pritiskal nanj, da to mora storiti, je Koritnik odgovoril takole: »Nihče ni pritiskal name naj tožniku podamo izredno odpoved.«

Zanikal je tudi, da bi šlo za zaroto. »Znam si sam ustvariti svoje mnenje,« je jasen in vnovič poudaril, da mu nihče te ideje ni vcepil v glavo.

Pričanje nekdanjega ministra Boštjana Koritnika je na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani trajalo kar dve uri in pol. FOTO: Voranc Vogel, Delo

Grožnje s politiko

Koritnik je še razkril, da je bilo iz enega od sporočil Benkoviča nadrejenemu zaznati tudi prikrite grožnje politične narave, je pa zavrnil očitke, da bi šlo za odpoved iz političnih razlogov.

Nekdanji minister je dejal, da mu je poznana politična opredelitev tožnika, med drugim je omenil, da je bila implicirana grožnja, da mu morajo dovoliti delo iz pisarne, »če ne bo urgiral premier« (takrat je to bil Janez Janša). To naj bi si tožnik morebiti želel zaradi potnih stroškov, ki jih je prejemal za vožnjo iz Prekmurja. A takrat se je, saj je bil novi koronavirus v polnem zamahu, večji del službenih obveznosti opravljal od doma, je pojasnil Koritnik.

Nekdo je, tako Koritnik, celo dejal: »Ti veš, da je on SDS?« Krožile so celo govorice, je na sodišču dejal Koritnik, da naj bi Benkovič, ko je vlado prevzel Janša, že spakiral škatle, saj da bo postal generalni sekretar. To se sicer ni zgodilo, Benkovič pa se je tej zgodbi na sodišču le nasmejal.

Koritnik, ki je bil vabljen kot priča, je sodišču dejal, da je v trenutku, ko je bil z zadevo seznanjen, enostavno moral ukrepati. Po vsem, kar je bilo vprašano in slišano na sodišču, Koritnik ostaja neomajen: »Bi se danes odločil drugače? Ne bi.«

Mimogrede: kazenska ovadba, ki so jo pripravili na MJU, je bila po naših podatkih zavržena. Razlog? Premajhna vrednost.