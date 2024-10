V zadnjih devetih letih, odkar smo se tudi na naših mejah soočili z globalno begunsko krizo, so na delu tudi tihotapci ljudi. V policijskih poročilih smo ta teden brali, kako so možje postave prijeli tri Ukrajince, dva Srba, Čeha in Gruzijca, ki so prek naše dežele vozili tujce na Zahod. Sedem – po vsej verjetnosti bodočih zapornikov – je najprej pristalo v priporih, ki pokajo po šivih – leta 2016 smo imeli priprtih povprečno 210 ljudi, leta 2023 pa povprečno že 468! Če bodo voznike migrantov obsodili in poslali na prestajanje kazni, ne bodo v nič kaj udobnih prostorih. Osrednji slovenski zap...