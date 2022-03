Ne le Willl Smith, tudi Đuro je delil klofute (FOTO)

Medtem ko ves svet govori o škandalu, ki je letos zaznamoval podelitev oskarjev, ko je Will Smith, tik preden je prejel svoj prvi kipec, zaradi neprimerne opazke na račun njegove žene Jade Pinkett Smith, močno klofnil voditelja Chrisa Rocka, se naš priljubljeni režiser in igralec Branko Đurić - Đuro spominja podobnega incidenta.

Pravzaprav je bil on tisti, ki je pred leti klofuto primazal Ladu Bizovičarju. Zgodilo se je pred več kot desetletjem, ko je Lado v prisotnosti Jurija Zrneca in sovoditeljice Anje Tomažin v oddaji Tistega lepega popoldne (TLP) izzival in provociral, Đuro ga je enkrat celo opozoril, naj raje sede in da lahko poračunata, ko kamere ugasnejo, a se Lado ni pustil motiti. V nekem trenutku je Đuro vstal, mu prisolil klofuto, zaradi katere se je Lado kar zvrnil po tleh, osupla voditeljica pa je najavila reklamne oglase.

Trenutek, ko je Đuro Ladu primazal klofuto. FOTO: YOUTUBE

Seveda je šlo takrat le za šalo, a je Đuro ob škandalu s podelitve oskarjev podoživel trenutek, ko je prvič v življenju nekoga udaril v oddaji. »Bravo, Will Smith, tale 'tvoj' si je res zaslužil. Kaj pa ti praviš, Lado?« je ob posnetku, ki ga je delil z oboževalci in na katerem je oklofutal Lada, zapisal Đuro.