Ženi Will Smitha so bolezen, iz katere se je norčeval voditelj, diagnosticirali pred štirimi leti (VIDEO)

Will Smith je na podelitvi oskarjev udaril Chrisa Rocka, ker se je ta šalil na račun njegove žene, ki ima bolezen, zaradi katere so ji izpadali lasje, alopecijo. Diagnosticirali so jo leta 2018, Jada Pinkett-Smith je pogumno spregovorila o tem, da jo je izpadanje las prizadelo in da tega ne želi prikrivati z lasuljami.

Alopecija se lahko pojavi kjer koli na telesu, najpogosteje pa na glavi in ​​pogosteje pri moških. Vzroki so lahko genetski, medicinski ali hormonski. Obstaja tudi alopecija, ki nastane zaradi pogostega zategovanja las in pričesk, ki jih poškodujejo. Jada je javno spregovorila o bolezni in strahu, pa tudi o terapiji, ki ji ni pomagala. »Ko so mi prvič začeli izpadati lasje, sem bila prestrašena. Oprhala sem se in v roki so mi ostali celi prameni las. O moj bog, ali sem plešasta? Tresla sem se od strahu.« Zaradi te avtoimunske bolezni je prejemala injekcije steroidov, vendar ji to ni pomagalo.

Ko se je Rock pošalil na Jadin račun in ji povedal, da bo igrala v nadaljevanju filma G. I. Jane (v njem ima Demi Moore pobrito glavo), se je njenemu možu Willu stemnilo pred očmi: šel je na oder in Rocka udaril. Je pa po incidentu dobil še oskarja za najboljšo moško glavno vlogo ...