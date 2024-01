Zanesljivo in eno najčistejših fosilnih goriv

Vključevanje energije obnovljivega izvora je neizpodbitna prihodnost, v okviru njenega spodbujanja pa je treba slediti načelom trajnostnega razvoja in omogočiti uporabnikom uporabo aktualne tehnologije z manjšimi predelavami in obnovljivimi gorivi. Določila predloga novega energetskega zakona (EZ-2) ne upoštevajo trenutnega realnega stanja v Republiki Sloveniji in prednosti, ki jih vsaj delna diverzifikacija nacionalnega energetskega portfelja prinaša.

