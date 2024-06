»Ko sem v soboto okoli šestih zjutraj tako kot običajno prišel v hlev, me je šok! Prašičev ni bilo nikjer. Sprva sem že pomislil, da so morda pobegnili, čeprav se to v 30 letih ni še nikoli zgodilo, potem pa mi je hitro postalo jasno, da je nekaj hudo narobe. Po tleh je bilo namreč ogromno krvi, živali pa nikjer. Poklical sem policijo. Opravili so ogled, tako da upam, da bodo storilcem prišli na sled,« je včeraj dejal 79-letni Marjan Kovač z Malega Slatnika pri Novem mestu. Razočaran in jezen je bil, saj so na Dolenjskem minili časi mirnega in varnega življenja, časov, ko si lahko pustil vse o...