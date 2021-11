Zakaj so prireditve na prostem prepovedane, prireditve v zaprtih prostorih ne?

Od ponedeljka pa najmanj do 15. novembra so prireditve na prostem prepovedane, medtem ko so možne v zaprtih prostorih s sediščem, a le ob uporabi zaščitnih mask in ob pogoju, da je eno sedišče med udeleženci prosto. Vsi morajo izpolnjevati pogoj PCT. Športne prireditve so prav tako dovoljene le na prizoriščih s fiksnimi sedišči, ob enakih pogojih kot kulturne prireditve.

Nekateri se sprašujejo, v čem je smisel ukrepa, da so prireditve na prostem odpovedane, medtem ko so v notranjih prostorih še dovoljene. Uporabnica je na epidemiologa Maria Fafangla naslovila vprašanje, ali ji omejeni ukrep pojasni s strokovnega vidika, a je bil njegov odgovor kratek in jedrnat: »Ne znam,« je zapisal.

Vodja vladne svetovalne skupine Mateja Logar pojasnjuje, zakaj so prireditve mogoče le v notranjih prostorih.»Ker na prostem trenutno ni prireditev s fiksnimi sedišči, ni pa možno zagotavljati ustrezne razdalje, če nimate sedišč,« je jasna.

