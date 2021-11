Okužb v šolah ogromno, starši pa zaradi ukrepov pišejo grozilna pisma

Novi vladni ukrepi za zajezitev virusa od 15. novembra dalje prinašajo tudi obvezno testiranje za vse šolarje, tudi najmlajše. Na odločitev je burno reagiralo kar nekaj staršev, ki sicer nasprotujejo vsem proticovidnim ukrepom – tudi nošnji mask, ki je od včeraj obvezna za vse. Da je šola postala strelovod staršev, pravi predsednik Združenja ravnateljev osnovnih šol Gregor Pečan, ki si želi, da bi imele šole vsaj več podpore od ministrstva.

Kot je opozoril v Odmevih, za zdaj niso dobili jasnih navodil, kako ravnati v primeru, da se šolar ne želi testirati ali nositi maske. Po njegovem prepričevanje otrok in učiteljev, da spoštujejo ukrepe, ni njihova naloga. »Od začetka epidemije je preteklo že 19 mesecev in bi bil pa morda že čas, da bi bile pravne podlage ustrezno pripravljene, da bi ukrepi tudi zdržali. In kot vemo iz bližnje preteklosti, so v glavnem ukrepi kot po tekočem traku naknadno bili ugotovljeni kot nezakoniti ali celo protiustavni. Potem se znajdemo vodstva šol, ravnatelji in tudi učitelji na odprtem terenu. Izvajali ste nezakonito, naše otroke ste nezakonito maltretirali. To so očitki, ki jih dobivamo, prav tako grozilna pisma od različnih civilnih iniciativ. In to ni prav nič prijetno.«

O tem, koliko je trenutno okužb v šolah, Pečan sicer nima podatkov, a pravi, da je teh glede na komunikacijo s kolegi ogromno. »Zadeva je v zadnjem tednu, zlasti po počitnicah, dejansko eskalirala do komajda še obvladljivih razsežnosti.«

Čeprav ob začetku obveznega testiranja pričakujejo težave, meni, da je pomembno upoštevati ukrepe, ki da zagotavljajo odprtost šol. »Vsem nam je jasno, da je vendarle boljše žrtvovati v tednu trikrat po pol ure ali tudi celo uro pouka in izvajati testiranja oziroma samotestiranje učencev, kot pa imeti vse učence na daljavo in izvajati pouk na daljavo. Ampak na žalost se nam zna zgoditi, da nas bo situacija prisilila, da bodo posamezne šole, kot je že bil primer na nekaterih šolah v Ljubljani, izvajale vsaj za del šole pouk v celoti na daljavo.«

Preberite še intervju z mariborsko družinsko zdravnico Majo Arzešek, ki pravi, da bomo nekaj korenito spremeniti, da bi epidemija končana. Vabljeni k branju.

​