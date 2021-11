Zakaj je testiranje otrok obvezno? Pojasnjuje Logarjeva

Napoved obveznega samotestiranja vseh učencev in dijakov je med nekaterimi povzročila pravi val razburjenja. Vodja vladne svetovalne skupine Mateja Logar je sinoči za 24ur pojasnila, kaj bo prineslo samotestiranje v šolah, s katerim se nekateri starši ne strinjajo, odgovarja, da testiranje omogoča, da šole ostajajo odprte: »Ves čas smo se pogovarjali o tem, da mora biti šolski sistem odprt, in z možnostjo testiranja, ki mora biti nadzorovano, je to izvedljivo. Še vedno je več tistih staršev, ki si želijo, da so otroci v šoli na varnem, kot tistih, ki temu nasprotujejo. In prav je, da jim prisluhnemo.«

Po novem vladnem odloku za zamejitev širjenja covida 19 bo samotestiranje učencev in dijakov od 15. novembra potekalo trikrat na teden v prostorih vzgojno-izobraževalnih zavodov, a do takrat se bodo morale šole še prilagoditi na nove ukrepe, saj za začetek, kot pravijo, nimajo ne prostorov za samotestiranje, kot tudi ne za osamitev »pozitivnih« učencev in dijakov.

