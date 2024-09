Zakaj smo na velikih prireditvah brez omrežja? Ni teorija zarote, imamo pravi odgovor

Če ste v zadnjem času obiskali kakšnega izmed večjih koncertov, na katerem se je zbralo več deset tisoč ljudi, potem ste verjetno opazili, da mobilno omrežje ne deluje tako, kot bi moralo. Upočasnjen je prenos podatkov, fotografije in posnetke je na družabnih omrežjih skoraj nemogoče objaviti, telefonska številka je nedosegljiva, sporočila pa neodposlana.

To se je dogajalo tudi minuli vikend, ko je v Stanežičah nastopil Magnifico. Med ljudmi je zaokrožila teorija, da pristojni »izklopijo« omrežje, a to ne drži. Na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije smo preverili, zakaj pride do tega in kaj se v resnici dogaja.

Velike količine prenosa podatkov

»Dogodki, na katerih se zbere veliko število ljudi, kamor sodijo tudi koncerti, pomenijo za omrežja velike obremenitve. Uporabniki na takih dogodkih delijo vsebine prek družbenih omrežij, objavljajo fotografije, video vsebine na platforme, dogodke komentirajo in podobno. Te storitve zahtevajo prenos večjih količin podatkov. Posledično taka večja koncentracija uporabnikov na eni lokaciji povzroča dodatne zahteve za prenos podatkov, za kar omrežja na lokaciji dogodka niso dimenzionirana. Kot je znano, operaterji kapacitete omrežij določajo glede na potrebe uporabnikov v običajnih dneh oziroma glede na povprečje uporabe,« so pojasnili.

Dodatno so opisali, da se operaterji v času dogodkov, na katerih se zbere večja množica ljudi, soočajo s povečanjem zahtev po večji kapaciteti omrežij. To lahko zagotovijo z začasnim povečanjem kapacitet obstoječih baznih postaj, s postavitvijo začasnih prenosnih mobilnih baznih postaj ali z drugimi prilagoditvami, kar je odvisno od operaterja, njegovih tehničnih zmožnosti oziroma poslovne politike. »Agencija, ki frekvence dodeljuje, nad tovrstnimi odločitvami pristojnosti nima, prav tako ne podeljuje dodatnih dovoljenj v tovrstnih situacijah,« so še dodali.