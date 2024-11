Zakaj bi morala podjetja razmisliti o tej naložbi?

Vendar ima lahko miselnost, ki se osredotoča zgolj na produktivnost in doseganje ciljev, skrito ceno: zapostavljanje oziroma podcenjevanje dejstva, kako pomembno je dobro počutje in zdravje zaposlenih tudi za uspeh podjetja.

Podjetja se vedno bolj zavedajo, da je miselni premik nujen, in se zato poskušajo odmikati od sledenja kratkoročnim dobičkom. Odgovorni delodajalci dajejo prednost celostnemu pristopu k dobremu počutju zaposlenih. To je deležno vse večje pozornosti in raziskovalne ustanove, kot je Gallup, s svojimi raziskavami veliko prispevajo k razumevanju mehanizmov, ki stojijo za tem.

