Tako bi po novem reševali gostince in zaposlene v turizmu

Državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijoje na popoldanski novinarski konferenci povedal, kakšne ukrepe bi gospodarsko ministrstvo svetovalo vladi za reševanje turizma zaradi epidemije covida-19.»V tem trenutku zaključujemo pisanje interventnega zakona, ki ga bo vlada, upam, obravnavala že konec tega meseca, je povedal Zajc. Z interventim zakonom želijo pomagati organizatorjem dogodkov, da naj bi lahko začeli v drugo polovici leta. Če temu ne bo tako, jim bo država povrnila 80-odstotkov stroškov, ki bi zaradi tega nastali.Poleg tega bodo predlagali, da se podjetjem in samozaposlenim, ki so v minulem letu zabeležili več kot 10-odstotni padec prometa, da se jim nakaže enkratno denarno pomoč »za ponovni zagon dejavnosti«.Dodatno na ministrstvu predlagajo subvencioniranje teh podjetij pri izplačilu regresa za letni dopust zaposlenih, je danes novinarjem povedal Zajc.Glede turističnih bonov je povedal, da jih bo mogoče koristiti tudi pri tistih, ki so v vmesnem času zaprli dejavnost ali pa jo na novo odprli. Pomembno bo le, da bodo za opravljanje dejavnosti registrirani na dan, ko se bo bon unovčil, je pojasnil. »Širitve koriščenja turističnih bonov na druge dejavnosti pa ne bo,« je poudaril.Predlagali bodo tudi zvišanje mesečnega temeljnega dohodka, pri čemer se bo za tiste, ki so utrpeli večjo škodo, izplačani znesek zvišal na 1250 evrov oz. 1500 evrov. Trenutno je mesečni temeljni dohodek za vse upravičence določen v višini 1100 evrov.V drugo polovico leta naj bi se podaljšalo tudi delno kritje fiksnih stroškov, ki je na voljo tako samozaposlenim kot pravnim osebam. Ob tem je Zajc napovedal odpravo zgornje meje za najbolj prizadete.Večino denarja za te ukrepe bo zagotovljenih iz evropskih sredstev, je še povedal državni sekretar.Zaposleni v panogi gostinstva in turizma v Sloveniji opozarjajo na vse večje finančne težave, s katerimi se soočajo. »Dovolj je bilo agonije zapiranja in odpiranja teras le v posameznih regijah, dovolj je nedela, dovolj vseh različic virusa, dovolj je bilo pisanja pozivov vladi in odgovornim ministrstvom ter vseh teh odločitev, ki jih ne želite ali ne znate pojasniti,« so sporočili delavci, ki se želijo nemudoma vrniti na delo.Panoga gostinstva in turizma je bila zaprta v prvem, drugem, pa tudi v tretjem valu. Strokovna skupina je po novem sklenila, da se odpiranje teras gostinskih lokalov premakne iz rumene faze v oranžno, v kolikšni meri, pa se bodo lokali odprli, pa bo znano naslednji teden, ko bo jasno, v kateri fazi se nahaja posamezna statistična regija. Ta teden je cela država preventivno v rdečem.Zajec je poudaril, da se na ministrstvu zavzemajo za odpiranje gospodarskih dejavnosti, a dodal, da se je »treba zavedati, da je to najprej zdravstvena kriza, šele nato gospodarska«.