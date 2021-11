Zadnje letošnje znamke

Slovenska pošta je izdala zadnjih letošnjih 9 znamk. Prve štiri so novoletne in božične (vrednosti A in C ter B in C). Iz serije Slovenci po svetu je tokratna posvečena Slovencem v Kanadi (0,79 €), kjer jih po ocenah živi nekaj več kot 30.000. Znamko blok (2,37 evra) so izdali tudi v čast motokrosista Tima Gajserja, ki je 2019. in 2020. osvojil naslov svetovnega prvaka v elitnem razredu MXGP.

Posvečena je tudi Timu Gajserju.

V seriji Slovenske znanstvenice je znamka (0,62 evra, tudi mala pola) namenjena dr. Meliti Pivec, eni prvih Slovenk, ki so se vpisale na filozofsko fakulteto na Dunaju, na pariški Sorboni pa je leta 1931 obranila obsežen doktorat, ki velja za temeljno delo o gospodarskem življenju v Ilirskih provincah. Znamka je posvečena tudi Valentinu Matiji Živicu (2,37 evra), izumitelju in pionirju med Slovenci pri prizadevanjih za letenje z napravami, težjimi od zraka.

Njegov helikopter ni nikoli poletel, a po mnenju nekaterih bi lahko.

Zadnja letošnja znamka (blok, 2,67 €) je iz serije Kmečke hiše na Slovenskem in predstavlja Kavčnikovo domačijo v Sovodnjah nad Šoštanjem. Pri vseh so izdali tudi ovitke prvega dne.