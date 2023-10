Začelo se je! Pediatri opažajo porast števila bolnih otrok, največ je teh okužb

Pediatri opažajo porast števila okužb zgornjih dihal s sezonskimi virusi pri otrocih, večina pa ima blažje simptome, je za STA povedal pediater in predsednik sekcije za primarno pediatrijo Denis Baš. Med otroki kroži tudi koronavirus, zaenkrat pa ne zaznavajo respiratornega sincicijskega virusa (RSV) in gripe.

Pediatri zaznavajo tudi posamezne primere okužb spodnjih dihal, kot sta bronhiolitis in poslabšanje astme. Porast okužb z RSV in gripo pa pričakujejo v naslednjih mesecih. »Sredi meseca, ko pride cepivo, se splača zaščititi s cepljenjem proti gripi,« je pozval Baš. Cepijo se lahko vsi otroci, starejši od šestih mesecev starosti, cepljenje pa je brezplačno.

Testiranj na koronavirus pediatri več ne opravljajo, tako da otroke testirajo starši, ki še imajo hitre teste. Vseeno pa pediatri opažajo, da je covida-19 »kar nekaj, ampak na srečo otroci s covidom nimajo večjih težav«. Ob tem je koronavirus postal eden od sezonskih respiratornih virusov.

Bolni naj ostanejo doma

Baš v jesenskem in zimskem času staršem vrtčevskih in osnovnošolskih otrok svetuje, naj bolni otroci ostanejo doma. Obisk pri zdravniku je potreben, če pri otroku opazijo znake povečanega dihalnega dela, če ima otrok več kot tri dni visoko vročino ali če ne uživa dovolj tekočine.

Porast okužb zaznavajo tudi na pediatrični in infekcijski kliniki, kjer opažajo nekaj več respiratornih okužb spodnjih dihal, predvsem poslabšanj astme. Najpogostejše so sicer okužbe z rinovirusi, dokazali so tudi že okužbo z RSV. Zaradi respiratornih obolenj pa zaenkrat nimajo težav s prezasedenostjo postelj, so sporočili iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Porast respiratornih okužb ob ohladitvi

Pediatri ob tem kot vsako jesen tudi letos pričakujejo porast respiratornih okužb, predvsem ob znižanju zunanjih temperatur. Porast okužb z RSV in gripo pa pričakujejo novembra in decembra. »Smo v pričakovanju, da se bo kroženje virusov med otroki intenziviralo,« je zaključil Baš.

Ministrstvo za zdravje je sicer prejšnji teden zdravstvene domove na podlagi priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje pozvalo, naj ponovno vzpostavijo cepilne centre za cepljenje proti covidu-19, saj se je v zadnjem času povečal delež vzorcev, pozitivnih na koronavirus. Cepivo, ki je prilagojeno podrazličici koronavirusne različice omikron XBB.1.5, bodo v cepilne centre prvič dostavili danes.