Za zmagovalni kruh po svež čemaž (FOTO)

Prostore Metelkovega doma v Škocjanu je minuli konec tedna prežel omamen vonj po kruhu. Takšnem, ki zadiši, ko ga spečejo marljive gospodinje doma, vanj pa vtkejo kak nasvet svojih mam in babic. Ajdov kruh z orehi, čebulni, praznični, krompirjev z ocvirki, pa kruh s sezamom in še bi lahko naštevali. Ampak kralj med njimi je bil v nedeljo prav poseben – kruh s čemažem.

»Svežega sem šla nabrat v naš gozd. Ni še velik, a toliko ga je bilo, da sem spekla kruh z njim,« zadovoljno pravi Vida Gros z Bučke, »pušeljca Dolenjske«, kakor pravijo tej slikoviti vasici nad Škocjanom. Vida je tudi predsednica Društva podeželskih žena (DPŽ) Bučka, in glede na to, da je domači kruh stalnica na njihovi mizi, ni čudno, da za svoje izdelke na tekmovanjih v peki kruha pobira najvišja priznanja.

Z zanimanjem so si ogledali razstavljen kruh.

Takšen je bil zmagovalni izdelek.

»Na 70 dekagramov moke sem dala 15 dekagramov čemaža. Svežega sem nasekljanega vmešala v suho moko, potem sem zamesila testo, tako se čemaž lepše porazdeli. Rada pečem tudi čebulni kruh, in takrat dam na kilogram moke 30 dekagramov čebule. Če takrat, ko kruh pečem za doma, delam bolj po občutku, pa sem tokrat sol tehtala in se res držala tistega, da je treba na kilogram moke dodati 2 grama soli. Ta že mora biti malo bolj slan zaradi okusa, sicer pa ga doma solim manj. Držim se tudi načela, da na kilogram moke dodam 6 decilitrov vode in kvasec,« razlaga Vida in izda še eno skrivnost dobrega kruha: sveža moka je tista, ki je ključ za uspeh, zato se ponjo odpravi v bližnji mlin na Bučki, prav tako pa ena od članic društva melje moko iz ajde in pire.

Pripravljen z ljubeznijo.

Drugo mesto je s čebulnim kruhom dosegla Kristina Kopina iz DPŽ Bela Cerkev (79,3 točke), tretje pa Uršula Bevec iz DPŽ Bučka s skutnim kruhom (79 točk). O kakovosti kruha govori tudi podatek, ki ga je v pozdravnem govoru povedala predsednica DPŽ Škocjan Simona Globevnik: od 51 hlebcev jih je kar 38 osvojilo zlato priznanje, 12 srebrno in eden bronasto.

Vidi se, da vanje vnašate svojo pozitivno energijo.

Pekel tudi en moški

V Škocjanu so torej zagnane članice društva podeželskih žena skupaj z občino Škocjan in novomeškim kmetijsko-gozdarskim zavodom ter domačimi vinogradniki po dveletnem koronskem premoru letos pripravile že 13. ocenjevanje kruha, v oceno pa so gospodinje prinesle 51 hlebcev.

Del zagnanih članic domačega Društva podeželskih žena Škocjan.

No, pekel je tudi en moški, in sicer domači vinogradnik Marko Kirar, in s čebulnim kruhom osvojil zlato priznanje. Kruh sta ocenjevali dve tričlanski komisiji. V prvi so bili Blaž Košak, ki je bil tudi predsednik obeh komisij, ter Terezija Lavrič in Rezka Jerin, v drugi pa Elizabeta Verščaj, sicer podpredsednica ocenjevalne komisije, ter Janez Turk in Anica Pajer.

Priporoča tehtanje soli

»Hlebci so bili lepe oblike, kar pa največ šteje, je to, da je bil kruh okusen. Vidi se, da vanj vnašate svojo pozitivno energijo,« je dejala Verščajeva in kljub zelo okusnemu in lepemu kruhu opozorila na par napak. Tako je treba paziti na ustrezno temperaturo pečice, saj skorja pri preveč zapečenem kruhu zagreni, premalo pečen pa nima lepe obarvanosti skorje. Prav tako je treba biti previden pri soljenju, saj je bilo nekaj izdelkov občutno preslanih. Verščajeva zato priporoča tehtanje soli.

Prireditev so z recitacijami in petjem popestrili najmlajši.

»Priporočljivo je soliti med 1,8 do 2 odstotka, najboljše je količino soli stehtati, da ne pride do nezaželenih presežkov soli ali premalo slanega kruha. Občutek nas lahko namreč velikokrat vara in nas takole na oko rado zavede,« opozarja podpredsednica komisije in dodaja, da je bilo zaznanih tudi nekaj tujih vonjev, ki v kruhu niso zaželeni. Tako je bilo čutiti vonj po postani moki in ne dobro očiščenem pekaču ali deski, topel kruh se namreč zelo hitro navzame tujih vonjav. »Kruh, zamešan s premalo vode, je čvrst, z neizraženo luknjičavostjo in slabo elastičnostjo sredice.

Velika dvorana Metelkovega doma v Škocjanu je bila premajhna za vse, ki jih je zanimala prireditev ob 13. razstavi kruha.

Priporočljivo je uporabiti približno 6,5 decilitra vode na kilogram moke. Prav tako je potrebna pazljivost pri vzhajanju, kajti preveč vzhajan kruh se sesede, premalo vzhajan pa pri peki razpoka,« je svetovala in povabila v Belo Cerkev, kjer bo 15. aprila državno tekmovanje v peki kruha.

Elizabeta Verščaj je opozorila na napake, ki jih delamo pri peki kruha.

Seveda so članice domačega društva pripravile še lično razstavo kruha, ki sta jo pohvalila tudi škocjanski župan Jože Kapler in predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule. Prijeten program so sooblikovali malčki iz škocjanskega vrtca, recitatorka Ema Medved ter glasbenika, harmonikar Janez Lekše in njegov sin Jurij, ki je pogumno in prisrčno zapel z očetom.

Jurij in Janez Lekše.